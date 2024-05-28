Обратный отсчет от Андрея Маури: 17 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
27 мая 1921 года в Вятке прошел губернский съезд пролетарских писателей, положивший начало вятской писательской организации. Возглавил ее поэт Петр Щелканов (Александр Рабочий), автор сборника «Гудки».
Вышел поэтический сборник «Чугунный улей», в котором были напечатаны стихи А. Рабочего, Г. Санникова, С. Шихова, С. Чемоданова. В журнале «Зарево», выходившем в то время, впервые заявил о себе молодой Николай Заболоцкий.
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