Обратный отсчет от Андрея Маури: 17 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

28 мая 2024 175 0
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27 мая 1921 года в Вятке прошел губернский съезд пролетарских писателей, положивший начало вятской писательской организации. Возглавил ее поэт Петр Щелканов (Александр Ра­бочий), автор сборника «Гудки».

 

Вышел поэтичес­кий сборник «Чугунный улей», в котором были напе­чатаны стихи А. Рабочего, Г. Санникова, С. Шихова, С. Чемоданова. В журнале «Зарево», выходившем в то время, впервые заявил о себе молодой Николай Заболоцкий.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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