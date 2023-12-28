Обратный отсчет от Андрея Маури: 169 дней до юбилея города Кирова

26 декабря 2021 года в Кирове состоялось открытие обновлённого экоцентра, расположенного на улице Молодой Гвардии, 14в. В центре был организован раздельный сбор мусора.

Проект являлся частью «экосистемы» и объединял в себе практики всех участников сферы раздельного сбора отходов. Кировчане приносили и безвозмездно сдавали в экоцентр вторсырье: например, пластик, макулатуру, металл, стекло, CD-диски. Собранные вторичные отходы отправлялись на переработку.

Кроме этого, работал фримаркет (площадка для свободного обмена вещами, которые надоели или стали ненужными: книги, одежда, игрушки и другое – прим.ред.), проводились мастер-классы и лекции на экологические темы. Экоцентр пользовался огромной популярностью у кировчан и по выходным дням в нём наблюдались приличные очереди.