Обратный отсчет от Андрея Маури: 168 дей до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
27 декабря 1934 года Вятская и Слободская Епархия в связи с переименованием города Вятки в Киров стала именоваться Кировской и Слободской.
Для справки: Епархия учреждена в октябре 1657 г. с названием Вятская и Великопермская, с 16 октября 1799 г. - Вятская и Слободская, с октября 1918 г. - Вятская и Глазовская, с лета 1922 г. - Вятская и Слободская, с 27 декабря 1934 г. - Кировская и Слободская, с 21 апреля 1994 г. имеет современное название.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. из состава епархии выделены Уржумская и Яранская епархии. Вятская епархия включена в состав Вятской митрополии. Кафедральный город - Киров (до 1781 г. Хлынов, в 1781-1934 гг. - Вятка).
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.