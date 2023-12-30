Обратный отсчет от Андрея Маури: 167 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
28 декабря 1922 года в городском театре начались новогодние гастроли известных московских юмористов. Реклама концерта регулярно появлялась в газетах. Гастроли прошли при полных аншлагах.Однако, как и в наши времена, не обошлось и без критики.
Анонсировавшая шоу газета «Вятская речь», внезапно разродилась жесткой заметкой о несостоятельности столичных шутников. Анонимный автор («Московский рабфаковец») рассказал, что этих самых юмористов уже прогнали из Москвы рабочие «как никуда не годный халтурный мусор», поэтому артисты и отправились в тур по провинции. Шутки комиков критик назвал «пошлым балаганным шутовством», которое позорит вятский театр.
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