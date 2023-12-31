Обратный отсчет от Андрея Маури: 166 дней до юбилея города Кирова

29 декабря 1837 году состоялся отъезд Александра Герцена из Вятки. Находясь в нашем городе, Герцен несколько раз обращался с ходатайством о переводе его в Москву, но каждый раз получал отказ. Только при содействии В.А. Жуковского ему удалось получить перевод в город Владимир. "Больно было душе, когда я расстался с Вяткой. Очень больно" - напишет Герцен в последние минуты пребывания на вятской земле. "Дым Вятки мне сладок и приятен".

Ссылка обогатила его знанием подлинной жизни, он был выдающимся мыслителем и политическим борцом."В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученной со всеми дорогами, без защиты отданный во власть губернатора, я провел много чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук", – писал революционер о Вятке.

На фото рядом с портретом Герцена дом, в котором он жил находясь в ссылке.