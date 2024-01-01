Обратный отсчет от Андрея Маури: 165 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

01 января 2024 59 0
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30 декабря 1897 года вятский городской голова Я.И. Поскребышев на заседании думы докладывал о постепенном удалении русла реки Вятки от города вправо и систематическом засорении песчаными наносами пароходных участков. Учитывая, что нагрузка на порт должна была значительно возрасти в связи с проведением к пристани железнодорожной ветки, указанные песчаные наносы становились серьезным неудобством.

 

 

Городская дума, по предложению Поскребышева, выделила на работы по исследованию русла направления течения реки Вятки денежные средства в количестве 500 рублей. Таким образом было положено начало русловыправительным работам на реке Вятке.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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