Обратный отсчет от Андрея Маури: 165 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
30 декабря 1897 года вятский городской голова Я.И. Поскребышев на заседании думы докладывал о постепенном удалении русла реки Вятки от города вправо и систематическом засорении песчаными наносами пароходных участков. Учитывая, что нагрузка на порт должна была значительно возрасти в связи с проведением к пристани железнодорожной ветки, указанные песчаные наносы становились серьезным неудобством.
Городская дума, по предложению Поскребышева, выделила на работы по исследованию русла направления течения реки Вятки денежные средства в количестве 500 рублей. Таким образом было положено начало русловыправительным работам на реке Вятке.
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