Обратный отсчет от Андрея Маури: 164 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

02 января 2024 118 0
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31 декабря 1977 году в городе Кирове состоялся последний сеанс в старом кинотеатре «Колизей».

 

Кинотеатр был открыт 14 (1 по ст. ст.) августа 1913 г. на ул. Спасской, и являлся одним из старейших кинотеатров города.

 

В 1980-е годы на ул. Воровского, напротив ЦУМа, было решено построить кинотеатр. Название новому кинотеатру было дано в честь ликвидированного кинотеатра «Колизей».

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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