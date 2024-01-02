Обратный отсчет от Андрея Маури: 164 дня до юбилея города Кирова

31 декабря 1977 году в городе Кирове состоялся последний сеанс в старом кинотеатре «Колизей».

Кинотеатр был открыт 14 (1 по ст. ст.) августа 1913 г. на ул. Спасской, и являлся одним из старейших кинотеатров города.

В 1980-е годы на ул. Воровского, напротив ЦУМа, было решено построить кинотеатр. Название новому кинотеатру было дано в честь ликвидированного кинотеатра «Колизей».