Обратный отсчет от Андрея Маури: 163 дня до юбилея города Кирова

1 января в Кирове традиционно проведут «Забег обещаний».«

Забег обещаний» ежегодно проходит в Кирове с 2017 года. Это международная акция, участники которой пишут свои новогодние обещания и желания на стартовом номере и пробегают дистанцию, равную числу наступающего года, на этот раз 2024 метра.

Основное условие – написать желание и финишировать, даже если двигаться пешком. Акция пройдет одновременно в сотне городов России и нескольких странах мира. Участником новогоднего забега может стать любой желающий.

Традиционно на старт выходят целыми семьями и в компании друзей. В Кирове акция с каждым годом собирает все больше участников. В 2023 году организаторы раздали около 400 номеров для желаний. В этом году впервые Забег обещаний пройдет одновременно в 3-х точках города: в Кочуровском парке, на Набережной Грина и в Молодежном парке в Чистых прудах.