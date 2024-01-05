Обратный отсчет от Андрея Маури: 162 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
2 января 1908 года в Вятке в Народном доме для малышей была зажжена «электрическая елка», украшенная серпантином. Также бесплатно раздавали мешочки со сладостями, дети танцевали и веселились.
Около 9 часов любители драматического искусства разыграли пьесу «Голодный Дон Жуан», над которой дети долго смеялись. Все это удовольствие обошлось родителям в 15 копеек с каждого.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.