Обратный отсчет от Андрея Маури: 161 день до юбилея города Кирова

3 января 1914 года в Вятке открыли 10 новых пивных Шнейдера.



Рекламные объявления сообщали: «В ресторане Товарищества Вятского пивоваренного завода К.О. Шнейдер (Копанская (Герцена,5) улица, дом Макаровой) открыты для посетителей все комнаты ресторана. В зале громадной величины, украшенном художественной живописью, поставлены 3 великолепных бильярда, снабжённые шарами лучшей слоновой кости, в большой смежной комнате поставлен небывалый в Вятке "полифон-концерто", заменяющий собой хороший оркестр. Ежедневно - завтраки, обеды и ужины. Обеды из 2-х блюд - 35 коп., 3-х - 50 коп., и 4-х - 65 коп. Для г.г. обедающих и не потребляющих крепких напитков отведена особая комната, в которой во время обедов не допускается распития крепких напитков. Кухня под наблюдением редкого для г. Вятки повара. Музыка играет во всё время открытия ресторана. Телефон № 343.»

В пивных можно было приобрести 16 сортов пива. Шнейдер стал нанимать для работы в своих пивных молодых вдовушек.