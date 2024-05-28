Обратный отсчет от Андрея Маури: 16 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
28 мая 1962 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР были образованы Ленинский и Октябрьский районы города Кирова.
Город на две части поделила улица Коммуны: южная часть – Ленинский район, северная - Октябрьский. Население Октябрьского района тогда составляло примерно 140 тысяч человек.
Историческая справка:
• в 1936 году в городе Кирове были организованы 3 района: Сталинский, Молотовский, Ждановский:
• в 1957 г. Ждановский район был ликвидирован, Сталинский район был переименован в Октябрьский район, Молотовский район был переименован в Ленинский район;
• в октябре 1958 года были упразднены Ленинский и Октябрьский районы;
• 3 июня 1962 г. Горсовет Кирова утвердил границы вновь образованных районов;
• в 1972 г. в связи с образованием Первомайского района города Кирова Горсоветом были установлены ныне существующие границы города.
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