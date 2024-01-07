Обратный отсчет от Андрея Маури: 159 дней до юбилея города Кирова

5 января 1935 году в Кирове вышел первый номер областной молодежной газеты «Комсомольское племя».

Газета рассказывала о стахановцах, о комсомольской жизни того времени. С августа 1941 года издание газеты прекратилось, затем возобновилось только в 1950 году. Последний номер "Комсомольского племени" вышел 29 декабря 1990 года. С 1991 по 1993 год газета выходила под названием «Наш вариант».

В редакции газеты работали Владимир Арсентьевич Ситников, Овидий Михайлович Любовиков, Константин Васильевич Верхотин, Владилен Иванович Кожемякин, Альберт Анатольевич Лиханов, Василий Васильевич Смирнов,Надежда Аркадьевна Созинова,Валерий Геннадьевич Фокин, Борис Аронович Коломенский и многие другие известные кировские журналисты.