Обратный отсчет от Андрея маури: 158 дней до юбилея города Кирова

6 января 1930 году в Вятку прибыл Демьян Бедный. Теплый прием поэту оказали сотрудники газеты «Вятская правда»: журналисты встретили гостя на вокзале, отвезли в редакцию и провели встречу с коллективом издания. После этого настало время экскурсии, на автомобиле (который редко можно было встретить в Вятке 20–30-х годов прошлого века) Демьяна повезли посмотреть кожевенное производство в поселке Вахруши.

По итогом поездки Д.Бедный написал:



Но... тут Вятка меня подвела.

Вятка в гости звала.

"Вятка ждет и надеется..."

— Ладно, — думаю, — с Троцким успеется! —

Попал я в тихие заводи Вятки

В православные святки.

...Поговорив с тем-другим забулдыжкою,

Тех-других коснувшись местных имен,

Почувствовал я, как запахло отрыжкою

Далеких, щедринских времен.

Усладивши свой взор той-другою картиною,

Я вернулся из Вятки с растерянной миною...