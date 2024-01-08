Обратный отсчет от Андрея маури: 158 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
6 января 1930 году в Вятку прибыл Демьян Бедный. Теплый прием поэту оказали сотрудники газеты «Вятская правда»: журналисты встретили гостя на вокзале, отвезли в редакцию и провели встречу с коллективом издания. После этого настало время экскурсии, на автомобиле (который редко можно было встретить в Вятке 20–30-х годов прошлого века) Демьяна повезли посмотреть кожевенное производство в поселке Вахруши.
По итогом поездки Д.Бедный написал:
Но... тут Вятка меня подвела.
Вятка в гости звала.
"Вятка ждет и надеется..."
— Ладно, — думаю, — с Троцким успеется! —
Попал я в тихие заводи Вятки
В православные святки.
...Поговорив с тем-другим забулдыжкою,
Тех-других коснувшись местных имен,
Почувствовал я, как запахло отрыжкою
Далеких, щедринских времен.
Усладивши свой взор той-другою картиною,
Я вернулся из Вятки с растерянной миною...
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