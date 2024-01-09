Обратный отсчет от Андрея Маури: 157 дней до юбилея города Кирова

7 января 1961 года состоялся первый концерт Любительского симфонического оркестра профсоюзов. Только за один первый год своей работы Любительский симфонический оркестр дал 20 концертов, в числе которых был, запомнившийся жителям города, вечер музыки композитора Арама Хачатуряна.

Под управлением автора оркестр исполнил программу из его сочинений, а солистом этого концерта стал выдающийся советский скрипач Виктор Пикайзен. В 1998г. оркестр был преобразован в муниципальное учреждение «Вятский симфонический оркестр», а в 2008 г. Вятский симфонический оркестр становится коллективом Кировской областной, ныне Вятской филармонии имени П.И. Чайковского. С 2021 г. художественным руководителем и главным дирижером Вятского является И.Н. Дербилов. В 2022 г. оркестру присвоен статус «губернский», а чуть позже он стал носить имя Валерия Раевского.