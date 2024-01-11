Обратный отсчет от Андрея Маури: 155 дней до юбилея города Кирова

9 января 1901 года в Вятке состоялось первое заседание губернского комитета Попечительства о народной трезвости.

В конце XIX века по инициативе министра финансов Витте вся Россия начала усиленно бороться с «зеленым змием».

Члены комитета постановили: народ нужно отвлечь, досуг разнообразить, а культурный уровень повысить. Тогда, мол, и пить меньше будут. Сослужить особую роль в этом вопросе должны были «предприятия просветительного характера: читальни, библиотеки, книжные склады, народные чтения, бесплатная раздача книг и брошюр, составленных в духе трезвости и прочее».

И в Вятке появляется весьма оригинальная форма библиотек — чайные-читальни,которые стали получать не менее одной ежедневной газеты и одного еженедельного или ежемесячного, по возможности иллюстрированного журнала.