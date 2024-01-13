Обратный отсчет от Андрея Маури: 153 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
11 января 1971 года в 11 часов утра в Кирове открыл свои двери для горожан и гостей города Центральный универмаг.
В ЦУМе, построенному по типовому проекту Московского института проектирования Министерства торговли СССР, до 2010 г. в центре находилась большая лестница с 1 на 2-й этаж. Большинство товаров продавалось по методу самообслуживания — покупатель сам выбирал, что ему нужно, и рассчитывался на одной из 60-ти касс.
Эпоху экономических реформ ЦУМ встретил и пережил достойно. Центральный универмаг г. Кирова один из первых в России был преобразован в Акционерное общество.
Был добавлен 4-й этаж с Фуд-кортом, развлекательно-игровыми площадками и детской парикмахерской. Возведён 6-ти этажный пристрой к основному зданию с центральным входом со стороны Октябрьского проспекта и подземным паркингом, который был открыт в марте 2015. В результате общая площадь была увеличена до 28 тысяч квадратных метров.
Более 33 лет ЦУМом руководил Константин Николаевич Долгополов.
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