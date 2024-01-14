Обратный отсчет от Андрея Маури: 152 дня до юбилея города Кирова

12 января 1956 года приказом министра цветной металлургии П.Ф. Ломако в Кирове был введён в строй латунно-прокатный завод (впоследствии — Кировский завод по обработке цветных металлов).

Решение о строительстве завода было принято СНК СССР ещё в 1939г., но из-за начавшейся Великой Отечественной войны, в 1941 г. строительство завода было приостановлено, его возобновили только спустя два месяца после окончания войны.

С 1962 по 1985 гг. завод возглавлял Николай Степанович Счастливцев, Почётный гражданин города Кирова.С 2000 года ОАО «КЗОЦМ» входит в состав Уральской горно-металлургической компании (дивизион УГМК-ОЦМ).