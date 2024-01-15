Обратный отсчет от Андрея Маури: 151 день до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

15 января 2024 67 0
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13 января 1989 года в Кирове , в бывшей усадьбе Жмакиной,состоялось торжественное открытие «Дома творческих союзов».

 

Помещения были переданы организациям архитекторов, писателей, филиалу Фонда культуры и т. д. В доме проходили литературные вечера, концерты, выставки, юбилеи, дебюты и другие культурные мероприятия. Здесь выступали многочисленные иностранные делегации, артисты ведущих театров.

 

В начале 2000-х центральное здание находилось в аварийном состоянии, много раз горело. Впоследствии Дом Витберга был перестроен с сохранением дореволюционного облика. В 2014 году дом был восстановлен и открыт, сегодня здесь располагается Центр развития туризма Кировской области.

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