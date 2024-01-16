Обратный отсчет от Андрея Маури: 150 дней до юбилея города Кирова

14 января 1647 года вятская икона чудотворного Спаса была встречена в столице.

Царь Алексей Михайлович лично понёс икону через Фроловские ворота в Кремль и поставил её в Успенском соборе.

С тех пор главная башня московского кремля называется Спасской. Для хранения вятской иконы в Москве был построен Новоспасский монастырь.