Обратный отсчет от Андрея Маури: 150 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

16 января 2024 106 0
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14 января 1647 года вятская икона чудотворного Спаса была встречена в столице.

 

 

Царь Алексей Михайлович лично понёс икону через Фроловские ворота в Кремль и поставил её в Успенском соборе.

 

 

С тех пор главная башня московского кремля называется Спасской. Для хранения вятской иконы в Москве был построен Новоспасский монастырь.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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