Обратный отсчет от Андрея Маури: 15 дней до юбилея города Кирова

29 мая 1873 года было открыто первое в Вятке благотворительное общество. Параграф 1 устава общества гласил: «Вятское благотворительное общество имеет целию доставление средств к улучшению нравственного и материального состояния бедных города Вятки».

Его членами могли стать «лица обоего пола, всех сословий и состояний» и их численность не ограничивалась. По сведениям на 1875 г., в обществе насчитывалось 116 действительных членов, в 1895 г. - 139, в 1903 г. - 47, в 1910 г. - 48. Его членами были купцы Булычевы, Коробовы, Короваевы, Клобуковы, Лаптевы, Прозоровы, Савинцевы и другие.Средства Вятского благотворительного общества складывались из ежегодных членских взносов и различных пожертвований.

В ведении общества находились практически все известные благотворительные учреждения губернского центра - Прозоровский ремесленный приют, Убежище для вдов и девиц, Дом призрения малолетних детей, Дом трудолюбия, Ночлежний приют.