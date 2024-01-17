Обратный отсчет от Андрея Маури: 149 дней до юбилея города Кирова

15 января 1926 года в Вятке состоялся Первый съезд губернского совета физкультуры. Губернский Совет по физической культуре и спорту-полноправный орган исполнительной власти. Занимающиеся спортом в клубах («Сокол», «Конкордия», «Вятский спортивный клуб»…) объединялись по отраслям производства и роду занятий в рамках профсоюзов.

В Вятке создаётся Бюро физической культуры Губернского Совета профессиональных союзов. Ещё в 1923 году Вятский губисполком принял решение часть городских площадей отдать для организации стадиона и площадок. Так на бывшей рыночной площади у Александровского сада в Вятке открыли стадион ГСФК (Губернского Совета по физической культуре). Губернские олимпиады стали проводить на стадионе. В документе Губернского совета того времени физкультурное спортивное сооружение называется «Красный спортивный стадион ГСФК».