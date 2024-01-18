Обратный отсчет от Андрея Маури: 148 дней до юбилея города Кирова

16 января 1924 года во «Дворце труда» в Вятке прошло интересное событие - при большом стечении публики состоялись «Пролетарские крестины» («Октябрины»).

Основной задачей подобного мероприятия было показать, что теперь крестить детей следует в клубе с представителями пролетариата. «Октябрили» двух девочек: Вятчанка Хлебникова «попросила присутствующих произвести пролетарское крещение и дать ребенку имя «Октябрина» и отчество «Ильинична». Другую девочку назвали Верой в честь революционерки Веры Засулич.

На позициях крестных у младенцев были Всемедикосантруд (Всероссийский объединительный съезд профсоюзных организаций медицинских работников) и Союз рабочих местного транспорта. В конце процедуры «октябрин» собравшиеся увидели спектакль.

«Дворец труда» был площадкой для собраний, чтения лекций, агитации и пропаганды, выступления артистов и поэтов. В 1924 г. располагался в бывшем корпусе мужской гимназии, ныне это здание Вятской гуманитарной гимназии (Свободы ул, д. 76).