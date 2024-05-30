Обратный отсчет от Андрея Маури: 14 дней до юбилея города Кирова

30 мая 2015 года в Кирове был торжественно открыт памятник преподобному Трифону Вятскому. Средства на его создание были собраны жителями города и области, общественными организациями, предпринимателями.

Впервые с инициативой установки памятника преподобному Вятская епархия выступила в 2010 году, к 400-летию со дня его кончины. В 2014 году было принято решение о строительстве памятника. Благотворительная помощь поступала от сотрудников правоохранительных органов, депутатов, предприятий города; поддержку проекта проходили благотворительные концерты. Большую лепту внесли и простые кировчане.

Авторами скульптурно-архитектурного ансамбля выступили известные кировские скульпторы Владимир Бондарев и Клара Коциенко. Памятник, который установлен в сквере, представляет собой фигуру преподобного Трифона в монашеском одеянии. В правой руке он держит модель Успенского собора Трифонова монастыря как символ духовного созидания Вятки.