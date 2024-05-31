Обратный отсчет от Андрея Маури: 13 дней до юбилея города Кирова

31 мая 1928 года Вятским губисполкомом принято постановление о закрытии для дальнейших погребений Ахтырского кладбища и закрытии кладбищенской церкви. Вот его текст:



"1. Учитывая, что Ахтырское кладбище уже в настоящее время с 3-х сторон окружено жилыми постройками, что с расширением городской черты в дальнейшем строительство пойдет за кладбищем, в силу чего оно окажется среди построек [...] для дальнейших погребений с 1 января 1929 г. закрыть.



2. Предложить Горсовету к моменту закрытия Ахтырского кладбища отвести соответствующий участок для обслуживания южной части города.



3. Принимая во внимание, что:

а) религиозная община на Ахтырском кладбище обслуживает религиозные интересы граждан только потому, что она состоит при кладбище, каковое обстоятельство отпадает с закрытием кладбища,

б) что вблизи Ахтырского кладбища имеются другие церкви, которые могут обслужить интересы верующих,

в) что рабочими организациями г. Вятки вынесен ряд постановлений о закрытии церкви,

г) что с закрытием кладбища на нем возможно будет разбить в дальнейшем сад для отдыха рабочих и служащих, среди которого будет церковь,

договор с двадцаткой [т.е. общиной верующих, за которой была закреплена Ахтырская церковь - прим. арх.] расторгнуть и молитвенное здание для дальнейшего использования закрыть. [...] Предложить Горсовету принять меры к охране памятников на Ахтырском кладбище".

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