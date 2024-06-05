Обратный отсчет от Андрея Маури: 12 дней до юбилея города Кирова

1 июня 1907 года перестала выходить «Вятская газета», которая была закрыта по решению цензурного управления. Она была первым в России периодическим изданием, ориентированным на крестьянского читателя и представляла собой первый пример толково составляемой газеты для народного чтения.

А.М. Горький назвал «Вятскую газету» лучшей «из немногих существующих у нас проводников просвещения в деревне». Газета выходила сначала 2 раза в месяц, а с марта 1895 г. – еженедельно, с приложением 18 тетрадей специальных статей.

В 1901-1906 гг. газета выходила по 52 номера в год. После революции 1905 г. газета стала допускаться в народные бесплатные библиотеки-читальни. Одновременно редакция начала практиковать бесплатную рассылку газеты лицам, принимавшим на себя обязательства «добровольных чтецов» газеты, и проводившим громкие читки для крестьян.