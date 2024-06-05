Обратный отсчет от Андрея Маури: 11 дней до юбилея города Кирова

2 июня 1927года в Вятке родился Евгений Севастьянович Жуйков - почётный гражданин города Кирова. В 1943г. он ушёл добровольцем на фронт. Закончил Соловецкую школу юнг Военно-морского флота. С 1943 по 1944 годы юнга второго выпуска Северного флота.

Евгений Севастьянович участвовал в обороне Северного Заполярья, боевых операциях на кораблях Черноморского флота - радист линейного корабля «Севастополь». В послевоенный период работал первым секретарём Ждановского райкома комсомола, председателем Октябрьского райисполкома г. Кирова, заместителем директора ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, генеральным директором объединения «Умелец». Более 20 лет избирался депутатом областного, городского и районных Советов.

С 1982 г. возглавлял областной совет ветеранов Соловецкой и Кронштадтской школ юнг ВМФ. В 1987-2010 гг. возглавлял Кировский городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.