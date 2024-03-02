Обратный отсчет от Андрея Маури: 103 дня до юбилея города Кирова

2 марта 2010 года в Кирове прошла церемония закладки первого камня в строительство дома в новом микрорайоне «Солнечный берег». Православный священник отец Сергий освятил закладной камень.

Как сказал на церемонии заместитель председателя правительства Эдуард Носков: "Мы ждали этого момента не в марте, а лишь в сентябре этого года (на разработку и подготовку проекта планировки, межевания, постановки на кадастровый учет, разработку проектно-сметной документации отводился ровно год), однако благодаря оперативности и масштабности строительства компания "Кировспецмонтаж" сумела сделать это в кратчайшие сроки".