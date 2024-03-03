Обратный отсчет от Андрея Маури: 102 дня до юбилея города Кирова

3 марта 1917 года не дожидаясь окончательного установления новой власти на территории губернии, в Вятке состоялось пастырское собрание духовенства и церковных старост города во главе с епископами Вятским и Слободским Никандром (Феноменовым) и Глазовским Павлом (Поспеловым). На нем духовенство Вятки и руководство епархии, нарушив «церковную дисциплину, самостоятельно вынесло решение о замене слов в молитвах, обращениях, песнопениях, в которых говорится о монархе и царствующем доме «на соответствующие утвердившемуся новому строю Правления».



Свое отношение к происходящему владыка Никандр выразил в послании к пастве, в котором сравнил свержение монархии с ситуацией в семье, когда дети вырастают и родители поручают им свои обязанности: «взрослые члены нашей семьи решили взять все заботы государственные всецело на себя, а глава семьи, Царь, решил совершенно уступить им свое место. Совершилось, значит, в наши дни самое обыкновенное семейное дело».