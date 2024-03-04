Обратный отсчет от Андрея Маури: 101 день до юбилея города Кирова

4 марта 2011 года был открыт новый пристрой к библиотеке имени А. Герцена по улице К. Либкнехта. Его начали возводить в 2008г.Тогда в Киров приезжал президент Российского книжного союза, глава счетной палаты Сергей Степашин, он и поддержал идею расширить Герценку.

Здание построено и оснащено с учетом всех современных строительных технологий, а также рассчитано на посещение библиотеки инвалидами-колясочниками, к центральному входу выстроен пандус, а в читальных залах специально выделено место для людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы они могли беспрепятственно попасть на второй и третий этажи, в здании предусмотрены лифты.

После торжественного открытия состоялось совещание библиотекарей со всех районов области. К профессиональному празднику всем работникам библиотек выплатили по 10 000 рублей единовременно.