Обратный отсчет от Андрея Маури: 100 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

05 марта 2024 225 0
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5 марта 1935 года каменная Богоявленская церковь была закрыта постановлением президиума горсовета и затем снесена. Церковь была построена в 1698г.

 

По преданию именно на этом месте в 1181 году при основании города Хлынова была возведена первая деревянная церковь в честь Воздвижения Креста Господня (см. "Повесть о стране Вятской").

 

 

В настоящее время на месте церкви расположились гаражи и автостоянка (от отеля "Чарушин", вниз по ул. Московской до вечного огня, далее налево по ул. Набережная Грина,скорее всего собор находился за 19-21 домом).

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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