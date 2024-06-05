Обратный отсчет от Андрея Маури: 10 дней до юбилея города Кирова

3 июня в Кирове традиционно начинается крестный ход на реку Великую к месту явления иконы святителя Николая Чудотворца – в село Великорецкое. За 6 дней паломники преодолеют 150 км до реки Великой.

Крестный ход известен с начала XV века. Первоначально крестный ход совершался по рекам Вятке и Великой на лодках и плотах в первое воскресенье после праздника перенесения святых мощей Святителя Николая в Барград (22 мая). С 1778 г. разработан и новый маршрут - сухопутный, действующий и поныне.

В первые годы советской власти традиция крестного хода неуклонно сохранялась. В 1935 г., после сноса кафедрального собора в Вятке, где хранилась Великорецкая икона святителя Николая, крестные ходы прекратились в связи с утратой иконы. Но несмотря на неофициальный запрет проведения хода, он превратился в паломничество небольших групп верующих на берег реки Великой к месту обретения чудотворной иконы.

В 1959 г. впервые было опубликовано официальное запрещение паломничества к реке Великой. Тем не менее, паломничество никогда не прерывалось. Возрождение крестного хода началось в 1989 г.,когда запрет на паломничество был отменён. С 1989 по 1993 гг. крестный ход разрешали совершать только от ближайшего села Чудинова (в 10 км). С 1993 г. крестный ход стали совершать по историческому маршруту.