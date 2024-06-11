Обратный отсчет от Андрея Маури: 1 день до юбилея города Кирова

11 июня 1925 года отмечается день рождения Елены Ивановны Кирюхиной, историка, профессора. Окончила Московский городской пединститут, аспирантуру.

С 1949 г. до последних дней жизни (в мае 1999 г.) работала в Кировском государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина. Уже в возрасте 29 лет заняла должность заведующей кафедрой истории СССР. Автор и редактор трудов по истории Кировской области. Общественный деятель, в течение многих лет возглавляла Кировское отделение Комитета защиты мира.

21 декабря 1970 г. кафедра истории СССР КГПИ обсудила «Материалы об основании города Вятки (Кирова)», написанные профессором А.В. Эммаусским и приняла решение: «... Вывод автора, что город Вятка был основан в 1374 году, является достаточно мотивированным имеющимися в распоряжении исследователей историческими источниками. Все это дает основание ставить вопрос о праздновании в 1974г. 600-летия города Кирова». Решение кафедры за подписью заведующего Е.И. Кирюхиной с приложением работы А.В. Эммаусского «К вопросу о времени основания города Вятки (Кирова)» было направлено в Кировский горком КПСС.