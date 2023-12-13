Обратный отчет от Андрея Маури: 183 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
12 декабря 1993 года, вместе с референдумом по принятию в России новой Конституции, в Кирове был проведён опрос населения по поводу возвращения городу названия Вятка.
Большинством голосов, решение о переименовании было отклонено. За восстановление имени «Вятка» высказались 26 %, а за сохранение имени «Киров» – 71 %.
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