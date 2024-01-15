Обратная сторона анимации, или Почему мультипликатор тоже художник
КУЛЬТУРА
Вятский художественный музей (ВХМ) имени братьев Васнецовых уже давно стал популярной выставочной площадкой не только на региональном, но и на федеральном уровне. Он регулярно радует посетителей выставками мастеров из Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и даже зарубежья. Поэтому открытие в Выставочном зале ВХМ экспозиции работ художника Александра Петрова удивления не вызвало, так же как и его приезд на открытие своей «персоналки».
Нужно отметить, что наш музей изрядно «разбаловал» вятскую публику. Ее уже не заманишь смотреть что угодно и кого угодно. Ей подавай Мастеров с большой буквы, художников с именем. И Александра Петрова к этой категории можно отнести на все сто процентов. Вот только известность ему принесли не живописные полотна, а мультфильмы, которые он снял.
Художником-мультипликатором Петров начал работать еще в советское время. В 1981 году окончил художественный факультет ВГИКа, где учился в мастерской легендарного Ивана Иванова-Вано. Впрочем, ему везло на учителей. После окончания ВГИКа он работал на киностудии «Арменфильм» вместе со знаменитым Робертом Саакянцем - автором таких любимых многими мультфильмов, как «В синем море, в белой пене…», «Ишь ты, Масленица!», и многих других. А на Высших курсах сценаристов и режиссёров учителями Петрова были Фёдор Хитрук, Гарри Бардин, Эдуард Назаров и Юрий Норштейн. С последним у Петрова даже сложились дружеские отношения, и он написал портрет Норштейна, который демонстрируется на выставке.
Рано к Александру Петрову пришла и известность. Его первые мультфильмы, такие, как «По щучьему велению», «Сказочка про козявочку» и «Добро пожаловать!», созданные во время работы на Свердловской киностудии в 1984 - 1986 годах, были замечены не только у нас в стране, но и за рубежом. Мультфильм «Добро пожаловать!» (1986) был даже номинирован на премию «Оскар».
На данный момент высшим достижением Петрова как аниматора можно считать присуждение в 2000 году «Оскара» его мультипликационной ленте «Старик и море». Это не значит, что более поздние работы Петрова не получили должной оценки. Все они стали ступеньками в росте мастерства художника-мультипликатора, который и сегодня продолжает работать над новыми проектами. К таковым относится, в частности, его новая анимационная лента «Князь» (об Александре Невском).
Если карьера Александра Петрова в качестве мультипликатора хорошо известна, то о творчестве его, как художника и графика, мы знаем гораздо меньше. С этой ипостасью мастера и знакомит зрителей экспозиция, которая открылась в Выставочном зале ВХМ под названием «Александр Петров. Живопись на стекле. Графика».
Несмотря на то что в названии значатся живописные работы Александра Петрова на стекле, в общем объеме показанного на выставке материала (а это 135 картин и рисунков) они занимают не самое большое место. Львиную долю произведений художника составляют его графика и традиционная масляная живопись. И тут есть на что посмотреть.
Александр Петров получил классическое художественное образование, и эта традиционная школа с первых шагов по выставке бросается в глаза. Просто прекрасны его автопортрет и портрет Юрия Норштейна. Особенно замечателен последний: в нём чувствуется неравнодушное отношение автора к тому, кого он изображает. Да и характер Норштейна, во всём многообразии его оттенков, читается в этом образе как открытая книга.
Великолепны пейзажные работы Петрова, навеянные воспоминаниями о его малой родине - Ярославской области. Они пронизаны ностальгией по тем местам и по светлым моментам детства художника.
Очень интересны эскизы мастера из его путешествий по Италии и Африке. Пейзажи узнаваемы и аутентичны, а портреты местных жителей написаны максимально реалистично. Так и чувствуешь горячий воздух с ароматом апельсинов Сицилии или пыльный зной африканской саванны.
Отдельное место занимают иллюстрации Петрова к книгам. И это важная часть творчества мастера. Например, к повести-сказке Лагина «Старик Хоттабыч» художник сделал два комплекта иллюстраций, выполненных в разных манерах: один - в цвете, второй - в черно-белой графике. И оба так понравились издателям, что были выпущены два издания книги с иллюстрациями Александра Петрова.
Как иллюстрации к книгам выглядят и подготовительные работы художника к анимационным лентам. Так, серия «Старик и море» вполне могла бы занять места на страницах повести Хемингуэя. То же можно сказать про материал к произведению Мамина-Сибиряка «Сказочка про козявочку» или к сказке «По щучьему велению».
Глубиной проработки образов поражают последние работы автора, которые посвящены Александру Невскому. Так, картину «Сражение» вполне можно рассматривать как самостоятельное произведение.
И, безусловно, художник с такой специфической специализацией не может не быть отличным графиком. Отдельное место в экспозиции занимают наброски Петрова, в которых хорошо просматривается эта сторона его творчества. Его рисунки позволяют увидеть мастерское владение карандашом и пером, характерное для лучших представителей русской и советской школы изобразительного искусства.
Честно признаюсь, когда я шел на эту выставку, то не ожидал увидеть на ней столько прекрасных живописных и графических работ. Почему-то всегда казалось, что мультипликаторы далеки от «большого искусства». Но, посетив экспозицию, я понял, что ошибался. И это было приятным разочарованием. Думается, что и вы, дорогие читатели, получите удовольствие от лицезрения произведений Александра Петрова. Они того заслуживают. И время у вас еще есть, так как выставка будет работать до 31 марта 2024 года.
Сергей СМОЛИН.
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