Область возьмут на буксир. Чем обернулась для кировчан «привычка быть первыми»

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Согласно официальным отчетам правительства Кировской области, наш регион в числе отстающих не числится. Более того, в последнее время у областных чиновников появилась мода подчеркивать высокое положение, которое занимает Кировская область в различных рейтингах. А уж слово «впервые» в информации пресс-центра правительства встречается чуть ли не через раз.

Каково же было наше изумление, когда на совещании Президента России Владимира Путина с Правительством РФ, которое состоялось 4 апреля этого года, министр экономики Максим Решетников предложил включить Кировскую область в список «двоечников» - регионов страны, нуждающихся в особом внимании со стороны федерального центра.

Информационный блок правительства области эту новость проигнорировал. Также обошли ее вниманием и «прикормленные» региональные средства массовой информации. И это лишний раз дает повод напомнить вятской публике о том, как мало победные отчеты областных чиновников соответствуют реальному положению дел.

По индивидуальной программе

Ни для кого не секрет, что российские регионы развиваются неравномерно: одни демонстрируют полную самодостаточность и высокие темпы развития, другие называются дотационными, поскольку они вынуждены полагаться на помощь федерального центра. Первых не так уж и много, зато вторых - большинство. Но есть среди этого большинства такие, которые находятся в самом конце списка. Поэтому в 2020 году Правительство РФ запустило для них программы индивидуального развития, которые должны вывести депрессивные регионы из тупика.

Критериями отбора отстающих субъектов РФ стали показатели по безработице, бедности, уровню доходов населения и инвестициям. Первые два должны были быть выше, чем у других, а вторые два - ниже. С этого года к этим критериям добавятся объём налоговых и неналоговых доходов регионов и уровень расчётной бюджетной обеспеченности.

На основании перечисленных показателей в 2020 году был сформирован топ-10 «двоечников». В него вошли республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Курганская и Псковская области, Алтайский край.

Для каждого из этих регионов была разработана программа индивидуального развития. Каждому региону на пять лет было выделено по пять миллиардов рублей из федерального бюджета, за каждым закреплён куратор - отраслевое ведомство, как правило - министерство.

Такое начинание было рассчитано до 2024 года, но потом его продлили до 2030-го.

Как сообщил на совещании у Владимира Путина министр экономического развития, «на сегодня завершена почти половина всех мероприятий. Уже видно, что целевые показатели выполняются с опережением. Создано более 14 тысяч рабочих мест - это 83 процента от плана до конца года. План по инвестициям уже перевыполнен, привлечено более ста миллиардов рублей. Это позволило субъектам развиваться темпами выше среднероссийских по ключевым социально-экономическим показателям.

В среднем по десятке регионов среднедушевые доходы росли быстрее, чем в среднем по стране. Особо здесь отмечу лидеров: Республика Тыва - плюс 23 процента, Республика Адыгея - плюс 15 процентов, Чувашия - плюс 14 процентов. Быстрее снижался уровень бедности, безработица сократилась в два раза быстрее, чем в среднем по России. Средние показатели по темпам роста инвестиций пока чуть ниже общероссийских. При этом ряд субъектов значительно нарастил динамику: Алтай - почти в три раза, Марий Эл - наполовину, Чувашия и Карелия - на треть».

За прошедшие годы Адыгея и Карелия благодаря индивидуальным программам существенно улучшили свои социально-экономические показатели и вышли из десятки отстающих регионов, отметил Максим Решетников. На основании этого федеральный министр предложил включить в правительственную программу Республику Хакасию и Кировскую область.

Таким образом, предложение Решетникова свидетельствует об истинном положении Кировской области среди других регионов страны. Во всяком случае, по указанным параметрам отбора «двоечников», исключая безработицу, которая после февраля 2022 года уменьшается везде, в том числе у нас. Более того, сейчас на всех предприятиях области остро стоит вопрос кадров.

Что ни говори, подложил федеральный министр свинью губернатору Кировской области, который постоянно трубит об успехах региона и совершенно не желает слышать о каких-либо провалах.

Рад бы в рай, да грехи не пускают

В феврале 2023 года, не проработав на вятской земле и года, губернатор Кировской области обнаружил, что все наши беды - от неправильного мышления. Думаем мы не так, как нужно.

- Надо поверить самим кировчанам и жителям области, что мы можем жить лучше, - сказал он. - Надо привыкать быть первыми, и тогда всё начнёт получаться. С верой в собственные возможности, в собственные ресурсы, в собственную правоту начинаются победы.

Потом, подводя итоги года, он вновь подтвердил эту свою сентенцию.

- Кировская область должна привыкать быть первой во всём! - сформулировал губернатор задачу.

Мы, коренные жители Кировской области, и рады бы мыслить позитивно, вот только суровая вятская действительность не дает нам для этого оснований.

Взять хотя бы уровень бедности, который учитывает федеральное Минэкономразвития при отнесении того или иного региона к отстающим. По данным Росстата за 2022 год, он составляет у нас 12 с половиной процентов. И по этому показателю регион находится на четвертом месте с хвоста среди субъектов ПФО. Хуже, чем у нас, только в республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия. Кстати, все они в 2020 году вошли в правительственную программу индивидуальной помощи.

Нечто похожее наблюдается и по части доходов населения. В рейтинге, который составило «РИА Рейтинг» по итогам 2023 года, Кировская область находится на 64-м месте из 85 возможных. Ниже нас из соседей по ПФО лишь Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Оренбургская область.

Объемы инвестиций в основной капитал у нас тоже оставляют желать лучшего. По данным Росстата за январь - декабрь 2023 года, область по этому показателю занимает пятое место с конца среди субъектов ПФО. Мы обогнали только республики Марий Эл (аутсайдер списка) и Мордовия, а также Ульяновскую и Пензенскую области. И созданное по инициативе губернатора Агентство инвестиционного развития Кировской области положение дел не изменило.

Так что рады бы гордиться землей Вятской, да не получается. Как говорится, «рад бы в рай, да грехи не пускают».

Зато, если бы губернатор не гонялся за хорошей отчетностью, чтобы отправить ее в федеральный центр, Кировская область уже два года как участвовала бы в правительственной программе по оказанию индивидуальной помощи отстающим регионам. И эта программа, в отличие от призывов изменить вятский менталитет, действительно работает.

Так, в Марий Эл за счет индивидуальной программы развития открылся новый автовокзал в Йошкар-Оле, строится терминал в аэропорту и причал для речных судов на Волге.

В Чувашии на средства программы строятся инженерные сети для особой промышленной экономической зоны и двух индустриальных парков.

Но самые заметные изменения (согласно докладу министра Решетникова) произошли в Псковской области. В рамках индивидуальной программы развития там создали, так же как в Чувашии, инфраструктуру для расширения особой экономической зоны. Туда пришло шесть новых резидентов. Среди их проектов - производство лакокрасочных материалов, битума, фанеры, элементов и оборудования для электробусов, лабораторных алмазов, которые в том числе используются для медицинских изделий. Самый крупный проект здесь - это «Титан-Полимер», 16 миллиардов рублей инвестиций. Предприятие планирует стать одним из головных производителей специальной плёнки, которая нужна при изготовлении упаковки, ламината, укрытий для теплиц.

Вот что бывает, если глава региона руководствуется не своими амбициями, а потребностями вверенного ему субъекта РФ.

Артём ОБЛОМОВ.