Обещанного сколько ждать? Сдвинулись сроки строительства мусоросортировочного комплекса в Слободском районе

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Построение в России общества потребления в последние три десятка лет привело к резкому увеличению объемов мусора, которые генерирует население. В «лихие 90-е» на это не обращали внимания: не до того было. Да и в нулевые более актуальными были другие вопросы. Сегодня проблема встала в полный рост. Поэтому на федеральном уровне и появился национальный проект «Экология», частью которого стали борьба с переполненными свалками и переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Гвоздем нового подхода к утилизации мусора выступает изменение механизма обращения с ТКО. Если раньше отходы вывозились для захоронения на специальные полигоны, то сегодня ставится задача кардинально уменьшить объемы попадающих на свалки бытовых отходов за счет их сортировки и вторичной переработки.

Кировская область не могла остаться в стороне от федеральной экологической политики. Да ей это никто и не позволил бы сделать. А потому правительство региона активно включилось в «мусорную реформу», ликвидацию переполненных полигонов ТКО и создание на территории области предприятий по сортировке и переработке отходов.

Вот только далеко не во всём этот путь является гладким. Попадаются на нём и неожиданные препятствия. Так, в частности, получилось и со строительством мусоросортировочного комплекса в Слободском районе неподалёку от осинского полигона (официальное название - полигон «Центральный»).

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Под контролем общественности

Кто будет спорить с тем, что благом является уменьшение количества мусора, который просто сваливается на землю? С тем, что появление в Кировской области предприятия, которое уменьшит поток мусора для захоронения, - насущная необходимость? Думается, ответ на эти вопросы очевиден.

Однако и здесь не всё идёт гладко. Жители деревень и сёл, которые рискуют оказаться рядом с мусоросортировкой, не в восторге от такого соседства и испытывают опасения за своё здоровье и за чистоту окружающей их среды. Не случайно жители деревни Скоковы Слободского района активно возражали против планов правительства области поставить такое предприятие рядом с их населённым пунктом. И в 2022 году им удалось убедить нового губернатора (тогда ещё в ранге врио) изменить место строительства комплекса.

Сейчас министерство охраны окружающей среды нашло новую площадку для возведения мусоросортировочного комбината, который по замыслу должен превратиться в экотехнопарк. И даже нашло подрядчика, который спроектирует и построит предприятие. Таковым стало АО «Передовые проектные решения», возглавляемое Дмитрием Галанкиным.

Согласно заключённому контракту, завод должны были построить и запустить уже в 2024 году. На нём планируется сортировать 200 тысяч тонн мусора в год, а компостировать отходов - 110 тысяч тонн в год (хотя в имеющемся проектном решении пока предусмотрено компостирование только 60 тысяч тонн). Но с реализацией этого контракта произошла заминка, которая существенно изменила срок запуска предприятия.

Имеющиеся проблемы заинтересованные стороны обсудили 14 мая на заседании группы общественного контроля за строительством данного мусоросортировочного комплекса. В группу входят представители Общественной палаты Кировской области, регионального оператора по обращению с ТКО - АО «Куприт» и экоактивисты. На заседании присутствовали министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев и генеральный директор «Передовых проектных решений» Дмитрий Галанкин.

На проведении таких слушаний особо настаивали представители общественности, которые не получали в течение полугодия никаких сведений о том, как продвигается работа по проектированию и строительству объекта. И нужно, забегая вперед, сказать, что далеко не все ответы на их вопросы обрадовали общественников. Особенно печальным признали активисты тот факт, что окончание строительства переносится с 2024 года на 2025-й.

Фото Свойкировский.

Запустят на год позже

Согласно пояснениям Тимура Абашева, причин для изменения сроков завершения контракта оказалось несколько.

Во-первых, возникли сложности при подготовке площадки под мусоросортировочный завод. Исходя из рельефа местности, требовалось завезти на нее большое количество грунта, который: а) негде было взять поблизости, б) требовал порядка 250 миллионов рублей на его покупку, что сильно удорожало проект. Поэтому пришлось искать новые решения и переделывать первоначальную документацию.

Во-вторых, уже после заключения контракта возникла идея провести на эту площадку газ, что удешевит работу по переработке мусора и станет еще одним стимулом для предпринимателей, которые будут открывать рядом с мусоросортировкой свои мощности по переработке вторсырья.

В-третьих, не всё в порядке оказалось и с финансированием проекта. Федеральный центр отозвал 77 миллионов рублей из отпущенных денег и перенёс их выделение с 2024-го на 2025 год.

Всё это в совокупности привело к увеличению сроков проектирования объекта и к переносу его строительства на год.

По словам Дмитрия Галанкина, на момент обсуждения его компания провела все необходимые изыскательские работы и подготовила порядка 70 процентов проектной документации. Летом эта работа будет завершена, а в августе будет получено, как предполагается, заключение государственной экспертизы. Параллельно с изготовлением документации «Передовые проектные решения» уже разместили часть заказов на изготовление необходимого оборудования.

В обновленном проекте, как сказал Дмитрий Галанкин, предусмотрено расширение и самих производственных линий, и участка компостирования биоразлагаемых отходов (мощность - до 110 тысяч тонн).

К тому же, заверил Галанкин, экоактивистам не нужно беспокоиться о загрязнении предприятием окружающей среды, и в частности - грунтовых вод. На выделенном участке вода залегает на достаточно большой глубине.

Из того, что рассказали Абашев и Галанкин, можно сделать вывод: в конечном счете расходы на строительство нового комплекса будут выше запланированных. И нас этим не удивишь: такое случается сплошь и рядом. Так же как и перенос сроков, как любят выражаться чиновники, «вправо». Но ведь жителям области важнее, чтобы предприятие по сортировке ТКО было построено и работало без нареканий. А уж лишний год без него можно как-то и потерпеть.

Фото ru.freepic.com.

«Мусорный король» стал общественником

В обсуждении чиновников и общественников темы нового мусоросортировочного предприятия самым интересным стало даже не то, что говорили, а присутствие на этом заседании экс-депутата Кировской городской думы, занимавшего по величине своих доходов первое место среди своих коллег - народных избранников. Среди общественников был замечен Михаил Шихов, величающийся в народе «мусорным королем». Он не просто пришел послушать, а изъявил желание работать в группе по общественному контролю.

На естественный вопрос журналиста «Вятского края», что его привело сюда, Шихов ответил: мотивом его присутствия стало желание, будучи профессионалом в вопросах обращения с ТКО, помочь экоактивистам и стремление обеспечить правильное расходование бюджетных средств.

Хотелось бы верить, что это так. Однако, зная «трудовую» биографию этого человека, не получается. Почему-то сразу приходит на ум, что земельный участок, на котором будет строиться новый завод, находится рядом с полигоном «Центральный», который является детищем «мусорного короля». Вспоминается, как умеет извлекать г-н Шихов выгоду для себя из любого предприятия, в котором он принимает участие. Так было с ООО «Торговый дом «Кировский машстройзавод 1 Мая», так случилось с акциями ООО «Спецавтохозяйство» после кончины его директора Валерия Куксы, так происходило с «Купритом», который г-н Шихов фактически контролировал до 2021 года. Про последний случай «Вятский край» писал в январе 2021-го.

Так что включение Михаила Шихова в рабочую группу общественного контроля (а таковое на данном заседании как раз произошло) заставляет задуматься о перспективах проекта по сортировке ТКО в Кировской области.

Иван ТРОФИМОВ.