Объект «Марадыковский» становится заводом «Мирный»

Фото: opko43.ru

За последние три года как-то улеглись волнения активистов вокруг перепрофилирования бывшего объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский» в завод по переработке отходов, получивший успокаивающее название «Мирный».

Тем не менее 21 июля члены Общественной палаты Кировской области (ОПКО) посетили объект в поселке Мирный Оричевского района. Жителям области важно знать, что на самом деле происходит на предприятии. Важно иметь всю информацию о ходе строительства и технологиях на объекте.

Прежде чем рассказать о результатах визита общественников, напомним историю «Марадыковского» и народного недовольства по поводу нового завода, организуемого на его площадке.

Начало объекта

В сентябре 2006 года по государственной программе уничтожения химического оружия в Оричевском районе Кировской области был запущен объект по хранению и утилизации химоружия «Марадыковский». На заводе уничтожали боевые отравляющие вещества и обезвреживали корпуса химического вооружения.

30 октября 2015 года, когда все работы по ликвидации военного арсенала были закончены, на предприятии состоялась официальная церемония закрытия объекта. Жителям Мирного торжественно обещали, что рядом с их поселком больше ничего опасного не появится.

Естественно, встал вопрос о дальнейшем использовании мощностей объекта. В 2017 году началось активное рассмотрение и обсуждение разных вариантов применения существующего комплекса. Среди заинтересованных структур значились госкорпорации «РосРАО», «Рос­тех», «Роснано». Предлагали создать целлюлозно-бумажный комбинат, оборонное производство, переработку древесных отходов, импортозамещающее производство фосфорной кислоты. Даже рассматривался вариант построение предприя­тия по глубокой переработке твёрдых коммунальных отходов с получением тепловой и электрической энергии.

После всех обсуждений Правительство России решило организовать в Мирном предприятие по переработке отходов первого и второго классов опасности.

Для того чтобы сделать оборот и уничтожение таких отходов прозрачными, контролируемыми и безопасными для окружающей среды, Президент РФ Владимир Путин поручил создать федеральную систему по обращению с ними. Ответственным было выбрано ФГУП «Федеральный экологический оператор», преобразованный из «РосРАО». ФГУП «ФЭО» должно было создать государственную информационную систему учёта и контроля за обращением с отходами первого и второго классов опасности, сформировать федеральную схему, создать необходимую инфраструктуру эффективной переработки.

Под инфраструктурой подразумевалось создание экотехнопарков, то есть современных заводов замкнутого цикла, где из отходов «вынут» все полезные компоненты и направят на повторное использование. Такие экотехнопарки решили строить на базе закрывавшихся объектов по уничтожению хим­оружия. Всего в нашей стране их было семь: «Михайловский» (Саратовская область), «Камбарка» (Удмутрия), «Щучье» (Курганская область), «Восток» (Иркутская область), «Центр» (Нижегородская область), «Западная Сибирь» (Томская область) и «Марадыковский» (Кировская область).

30 апреля 2019 года Правительство РФ издало постановление № 540 о перепрофилировании объекта «Марадыковский» в комплекс по обращению с отходами первого и второго классов опасности.

Народ недоволен

Такое сообщение, подгоняемое страхами, слухами и домыслами, естественным образом вызвало обеспокоенность у жителей Кировской области. Острословы шутили в соцсетях: «Теперь огромные грибы и ягоды можно будет и ночью собирать - светиться будут». Начали поговаривать о том, что на территории региона появятся чуть ли не ядерные могильники.

Шумиха и резонанс, поднятые общественниками и СМИ, привлекли внимание к этому предприятию тысяч жителей области, провоцируя народное возмущение. В Кирове, Котельниче, Кирово-Чепецке и в самом поселке Мирный начались митинги и пикеты, объединявшиеся одной целью - добиться отмены решения о перепрофилировании объекта «Марадыковский» в комплекс по переработке опасных отходов.

Самый большой митинг прошел в Кирове 17 июня 2019 года. К памятнику Степану Халтурину в тот понедельник, по разным подсчетам, пришли сотни неравнодушных кировчан, по разным источникам - от 1500 до 2000 человек. Организаторы митинга были уверены, что завод негативно повлияет на здоровье жителей не только близлежащих населенных пунк­тов, но и всей области. Хотя на тот момент не было даже проекта предприятия.

В декабре 2019 года общественники распространили несколько тысяч буклетов по проблеме ПТК «Марадыковский». Проводились многочисленные опросы общественного мнения жителей области, на которых граждане высказывались против строительства.

Две экспертизы

Волнения и опасения жителей области вполне объяснимы. Ведь к первому классу промышленных отходов относятся и радиоактивные полоний, соли свинца, таллий, помимо не вызывающих опасений привычных всем батареек, термометров, ртутных ламп и аккумуляторов. Беспокоило людей отсутствие информации о том, какие именно отходы повезут в Мирный.

В начале 2020 года ФГУП «ФЭО» начало проводить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) ПТК «Марадыковский». ОВОС призвана выявить характер, интенсивность и степень опасности влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и на здоровье населения. Процедура проходила в несколько этапов с января по июнь.

В июле, по завершении процедуры, состоялось общественное обсуждение вопросов перепрофилирования объекта. Ведь перед началом строительства проект перепрофилирования должен пройти многоуровневую систему проверок: оценку воздействия на окружающую среду, публичные слушания, государственную экспертизу. А в Кировской области решили провести ещё и общественную экологическую экспертизу. Алла Албегова, занимавшая тогда пост министра охраны окружающей среды Кировской области, отметила: «Общественная экологическая экспертиза - ещё одно «сито», через которое пропускают проект, чтобы выловить возможные недочёты. Заключения общественников учитываются при проведении государственной экологической экспертизы».

После изучения проектной документации экспертная комиссия дала свои рекомендации и предложения по технологиям и оборудованию, проектным решениям водопользования и охраны водных ресурсов, проектным решениям при обращении с отходами, охране атмосферного воздуха, воздействию на почвы, организации и осуществлению производственного экологического контроля и мониторинга.

Общественники пришли к выводу, что проект «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов «Марадыковский» является актуальным и, с учётом представленных доработок проектной документации, замечаний и предложений экспертной комиссии, безопасен для жителей и экологии региона.

Теперь «Мирный»

В конце 2020 года, после внесения в проект изменений по усилению безопасности объекта, государственная экологическая экспертиза вынесла положительное заключение. В январе 2023-го ФЭО сообщил о начале строительных работ на объекте «Мирный», в который переименовали «Марадыковский» весной 2020 года. Согласно документации, строительство ПТК начнется уже 25 августа этого года, а завершится в июне 2029-го. Начальная цена контракта - 14 млрд. 766 млн. 461 тыс. 24 рубля 11 копеек.

В эксплуатацию завод планируется ввести в июле 2024 года. Проектная мощность комплекса составит 50 тысяч тонн отходов в год. В «Мирном» будут перерабатывать около 350 видов отходов. Первая группа - отходы металлургических, машиностроительных и обрабатывающих производств, в том числе водные растворы с солями, шлаками, тяжёлыми металлами. Вторая группа - бытовые отходы. Сюда входят ртутные лампы, градусники, прочие промышленные отходы, содержащие ртуть. К третьей группе относятся смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы, которые образуются при переработке двух первых групп.

Уже сейчас на предприятии работают около 130 человек, а к открытию планируют трудоустроить еще примерно 455. В перспективе будут востребованы энергетики, механики, химики.

Впечатляющий плюс от запуска в работу такого объекта ощутит на себе и бюджет муниципалитета. По словам главы Мирнинского городского поселения Ирины Смердовой, 70 процентов поселкового бюджета - это отчисления НДФЛ с зарплаты местных жителей. А за время работы завода по уничтожению химоружия в поселке были построены новые дороги, газовая котельная, водопровод, теплосети и очистные сооружения, современная пожарная часть, реконструированы школа и линия электропередач, полностью заасфальтирована дорога Оричи - Мирный.

Общественники удовлетворены

Вернемся к недавней инспекции членов Общественной палаты на строящемся заводе. Логично, что главной её темой стала экология.

«Предприятие относится к первой категории опасности, и мы считаем, что для такого серьёзного объекта мониторинг необходим. Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести поправки в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также ещё в ряд документов, регламентирующих деятельность Минприроды», - рассказала Тамара Ашихмина, председатель комиссии ОПКО по экологии и природопользованию.

«На объекте будет применяться система автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, - отметил Тимур Абашев, и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области. - Законодатель обязывает предприятия применять такие системы с 2029 года, а на данном объекте запланирована такая процедура с 2024 года, после запуска в работу. Это повышенное обязательство, открытость для граждан и государственных структур - все данные с автоматизированной системы контроля выбросов будут поступать в Росприроднадзор, Гидромет, а также компания готова транслировать эти данные для неограниченного количества жителей области».

В целом общественники остались довольны ходом работ. Более того, они возлагают на данный объект большие надежды, ведь проблема утилизации отходов в нашей стране действительно стоит очень остро. Что ж, и мы будем надеяться, что контролирующие органы и ведомства отнесутся к мониторингу и экологической безопасности со всей ответственностью, открытостью и объективностью.

Анна КРЫЛОВА.