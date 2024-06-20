О профориентации и о муках выбора

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На дворе горячая пора. И связана она не только с погодными условиями, но и с ажиотажем среди выпускников школ - будущих абитуриентов, которые в скором времени ринутся штурмовать вузы страны. Тут для них главное - не ошибиться и не разочароваться как в выборе профессии, так и в месте получения образования. Хотя кому как повезёт.

В ожидании часа икс

По себе знаю, что муки выбора профессии терзают человека чуть ли не всю жизнь. Особенно трудно в этом вопросе людям многогранным, творческим, которым сложно усидеть на одном месте лет так …дцать, - неизбежно наступит то самое выгорание, о котором много говорят в последнее время. Такие люди то и дело меняют работу, порой настолько кардинально отличающуюся от предыдущей, что просто диву даёшься! Но это и не удивительно: сегодня, в век больших возможностей, при наличии желания, умения и определённых человеческих качеств можно горы свернуть, не то что профессию поменять.

Например, отучился человек режиссуре или дизайну, потом стал фотографом, но в итоге нашёл себя в парикмахерском искусстве и получает от работы истинное удовольствие. Ну и при чём тут эта пресловутая профориентация?

И что интересно, никогда не знаешь, где «выстрелит» твоя профессиональная удача, когда наступит тот самый час икс и ты станешь если не богатым и знаменитым, то хотя бы довольным своей работой и жизнью. Да-да, случается и так, что упорство и терпение проигрывают в конкуренции со счастливым случаем, хоть это происходит и нечасто.

«Я бы строить дом пошёл, пусть меня научат…»

По данным образовательной платформы skillbox.ru, 26 процентов абитуриентов 2024 года собираются выбрать IT-специальности, 12 - инженерные профессии, 10 - станут специалистами в области фундаментальной и прикладной науки, девять процентов выбирают профессию учителя и лишь семь процентов пойдут учиться на врача. А где получать вышеназванные профессии, каждый решает сам, благо выбор учебных заведений в нашей стране огромный.

Я решила промониторить рейтинги вузов Российской Федерации и пришла к выводу, что во всех чартах, с небольшими вариациями, в первой десятке располагаются московские и питерские учебные заведения. Это и понятно, ведь там сформирована образовательная база со своими традиция­ми, с богатым опытом, сложившимся за несколько десятилетий, а то и веков существования вузов. И, как правило, лучшие университеты и институты занимают лидирующие позиции из года в год.

В первой десятке расположились Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина.

Небезызвестная Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, филиалы которых есть в Кирове, заняли, по данным сайта postupi.info, 13-е и 27-е места соответственно.

А где же кировские учебные заведения? Главный вуз Кировской области - ВятГУ - в текущем году стал лидером в локальном рейтинге вузов Приволжского федерального округа, составленном агентством RAEX. В нём приняли участие 54 высших учебных заведения. Кировский государственный медицинский университет в этом списке представлен на восьмой позиции, а Вятский государственный агротехнологический университет занял 41-е место.

Специалисты оценивали значимость вуза для развития региона, подготовку качественных кадров, долю целевиков и студентов из других субъектов Российской Федерации, уровень образованности и подготовки абитуриентов, эффективность аспирантуры и популярность постдипломного образования.

Жизненные реалии

По версии сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, самыми востребованными в 2024 году стали профессии в следующих сферах:

• продажи, обслуживание клиентов (22,2%),

• рабочий персонал (20,7%),

• производство, сервисное обслуживание (15,4%),

• строительство, недвижимость (14%),

• транспорт, логистика (12,8%),

• розничные продажи (10,9%),

• персонал для дома (10,3%).

Заметили, что ничего близкого с запросами абитуриентов нет?

Так что жизненные реалии показывают нам, что порой, какая бы профессия ни значилась в дипломе, если жизнь заставит, то придётся идти работать туда, где платят больше, пусть и специальность новая будет далека от когда-то полученной в учебном заведении. Но это совсем не значит, что смена рода деятельности лишит человека удовольствия от трудового процесса.

Поэтому хочется пожелать выпускникам школ: не бойтесь дерзать, искать себя, проходить всевозможные курсы повышения квалификации, вообще получать новые знания и профессии. Это даст возможность для самореализации и позволит быть более конкурентоспособными на современном рынке труда.

Анастасия МАКСИМОВА.