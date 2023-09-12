Нужные и ненужные неровности. Народный фронт реагирует на проблемы жителей области.
ОБЩЕСТВО
После ремонта улицы Чистопрудненской в городе Кирове дорожные службы не восстановили срезанные ранее искусственные неровности. Родители школьников, проживающих в этом микрорайоне, обратились за помощью в Народный фронт.
Пешеходным переходом на улице Чистопрудненской в Кирове ежедневно пользуются сотни людей. Речь об участке от улицы 4-й Пятилетки до ул. Мостовицкой. Через этот переход родители водят малышей в детский сад, пожилые люди идут в поликлинику. А с началом нового учебного года ученики школы № 25 пошли по нему на уроки.
Родители переживают за безопасность своих детей, ведь раньше водители притормаживали перед переходом, а сейчас проносятся по нему на высокой скорости. Ещё весной «гонщиков» останавливали искусственные неровности. Сейчас «лежачих полицейских» нет.
В мае их срезали, так как начался ремонт проезжей части по программе «Безопасные и качественные дороги», а после завершения работ дорожные элементы не восстановили. О том, что они здесь были, напоминают лишь дорожные знаки.
Жители микрорайона обратились за помощью в Народный фронт.
«На месте мы зафиксировали, что некоторые водители действительно нарушают скоростной режим. Некоторые используют резкое торможение. Также обратили внимание на отсутствие дополнительного освещения. В тёмное время суток ребят в чёрной одежде будет трудно разглядеть. Будем добиваться, чтобы городские власти восстановили искусственные неровности. Направили обращение в администрацию Кирова», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Алёна Чеснокова.
Аналогичная ситуация была на улице Дзержинского в Кирове. После вмешательства Народного фронта городские власти искусственные неровности восстановили.
А в мкр. Лянгасово возле школы № 73 неровностей хватало, и именно они не радовали местных жителей, потому что неровности эти были недоделками подрядчика, который ремонтировал тротуар. Съезды с обеих сторон оставались незаконченными: бордюрный камень был, а тротуарную плитку не уложили. На газоне рабочие оставили камни, обломки бордюра и прочий строительный мусор.
В таком состоянии тротуар находился больше месяца. Несмотря на то что работы на объекте выполнены лишь на 80 процентов, рабочие не появлялись здесь на протяжении всего августа. И такая ситуация не только на этом участке.
1 сентября активисты Народного фронта направили обращение в администрацию Кирова. 3 сентября все недоделки были устранены.
В Кирово-Чепецке вспомнили о мамах с колясками, но забыли об инвалидах.
Речь о тротуарах на улице Ленина, который был отремонтирован три года назад в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За два миллиона рублей подрядчик уложил новое асфальтовое покрытие, обустроил лестницы и подпорные стенки с четной стороны улицы.
Вот только о маломобильных гражданах городские власти не подумали. На лестницах не обустроили пандусы. Мамам приходилось на себе носить тяжёлые коляски с детьми. Это как минимум 20 килограммов. А велосипедисты спускали и поднимали двухколёсный транспорт по декоративным подпоркам.
Осенью прошлого года на этот тротуар обратила внимание федеральный ЖКХ-эксперт Светлана Калинина. Член центрального штаба Народного фронта указала представителям администрации на необходимость сделать на лестницах пандус и поручни.
Сейчас работы выполнены, но частично, так как швеллеры и поручни появились на двух лестничных пролётах из трёх. Причём использование швеллеров вместо пандусов для инвалидов запрещено. Поэтому для них этот тротуар по-прежнему недоступен.
Народный фронт понимает, что для установки соответствующих всем нормативам пандусов необходима реконструкция, а это требует разработки и согласования проекта. Поэтому проще было бы сделать всё изначально. Теперь же с учётом хронического дефицита бюджета ждать этого местным жителям, судя по всему, придётся долго.
Анастасия Четвергова.
Подготовлено по материалам Народного фронта.
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