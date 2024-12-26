Остались считанные дни до главного праздника зимы - Нового года. Киров погрузился в атмосферу предстоящего торжества.

Специально для кировчан и гостей города была разработана увлекательная программа мероприятий, посвящённых приближающемуся празднику. Так, например, в музее «Приказная изба» открыта выставка «Новый год в старой Вятке» (0+).

Изюминка выставки - два выставочных зала. Казалось бы, что тут необычного, но один повествует о том, как отмечали праздник в городе, а второй - в деревне.

Купеческие гуляния

Когда я зашла в правый зал, мой взгляд невольно упал на большой обеденный стол, ломящийся от кушаний: запечённый поросёнок, рыба, копчёный окорок, пироги и пирожные, фрукты, печенье. Примерно такими яствами угощали друг друга купцы (конечно, все угощения на выставке - не что иное, как муляжи). Центр экспозиции - накрытый стол, посередине которого стоят новогодние веточки.

Купцы могли похвастаться не только богатым праздничным столом, но и фарфоровой посудой. К встрече с Новым годом готовились основательно. Специально для этого события доставали расписной сервиз, который до этого весь год был спрятан в укромном месте. Именно из-за бережливости вятских купчих до наших дней дошли хорошо сохранившиеся чайные наборы. И чайник с крышкой, и чашки с блюдцами, и даже щипцы для колки сахара представлены на выставке. Чайный сервиз голубого оттенка с изображением цветов, выставленный в экспозиции, был создан в начале ХХ века «Товариществом производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова».

Какие подарки раньше люди дарили друг другу? Примерно такие же, как и мы сейчас. Девушкам, особенно нравились украшения и сладости. На выставке мне показали маленькую жестяную баночку. Сначала я не поняла, что можно было передавать в такой крохотной коробке, но потом вчиталась в её название - «Монпансье изъ фруктовыхъ соковъ». На территории Российской империи леденцы монпансье известны с XIX века. Их появление связывают с приездом 25-летнего французского предпринимателя Адольфа Сиу в 1853 году. Вначале Сиу устроился на работу в небольшую парфюмерную фирму, но 24 ноября 1855 года совместно с женой Эжени открыл в Москве на улице Тверской небольшую кондитерскую с мастерской по производству французской карамели.

Для создания и поддержания уюта в домах дарили подсвечники, вазы, шкатулки, но излюбленным подарком на новогодний праздник была открытка. «Открытым письмом поздравляли дальних родственников и друзей. Тогда почтовые открытки доходили до адресата очень быстро», - рассказывает экскурсовод Галина Савкова. Открытые письма в XIX веке могли себе позволить многие, так как стоимость самой простой открытки не превышала одной копейки. За рельефные открытки с тиснением отдавали примерно 10-15 копеек, но, как правило, они продавались целыми сериями, на покупку которой уходил примерно рубль. Зачастую главным изображением на новогодней открытке был зимний пейзаж: занесённые снегом избушки глухих деревень или резвящаяся возле ёлки детвора. Интересный факт: кроме привычных рисунков на новогодних открытках того времени можно увидеть изображение свиньи. Это домашнее животное считалось символом достатка. Только на открытках она всегда была одета как дама: пышное платье и бант, а в копытцах - веер или бокал с шампанским.

Самый уникальный экспонат правого зала - это работающая музыкальная шкатулка. В XIX веке в моду вошёл туризм. Обеспеченные вятские купцы путешествовали по странам Европы и Азии. Из одной такой поездки неизвестный путешественник привёз шкатулку, которая может проигрывать шесть мелодий. Внутри устройства на английском языке написана краткая инструкция по использованию инструмента.

На столе - инсталляция: подсвечник со свечами, переносной кофейный аппарат на одну персону, еловые веточки, лист отрывного календаря за 1913 год, самовар и фотография в рамке. На фото две женщины и мужчина стоят на коньках, держась за руки. Зимних развлечений тогда было много, но самым востребованным, пожалуй, было катание на коньках. Подтверждение тому - снимок, сделанный в начале ХХ века. Каток в овраге Засора пользовался популярностью у местных жителей.

В конце экскурсии по первому залу я спросила у Галины Николаевны: «Как всё-таки отмечали новый год купцы на старой Вятке?» Она рассказала, что праздник в городе встречали весело: посещали балы, маскарады, театры, для детишек устраивались ёлки. Новый год у горожан проходил на ура, а как же обстояли дела в деревне?

Рождественские посиделки

В левом зале Приказной избы работники музея воссоздали обстановку празднования в деревне. Предпраздничная подготовка начиналась с поездки на ярмарку. Там крестьяне продавали свой товар, а взамен покупали новый. «На наших вятских ярмарках продавали предметы быта, сундуки и, конечно же, валенки» - говорит Галина Николаевна.

Кстати, о валенках. На выставке представлен экземпляр мужских кукморских валенок. История кукморских валенок начинается в 1867 году, когда в селе Кукмор Казанской губернии появилась валяльная фабрика. Она была создана на базе торгового дома «Братья Комаровы» и фабрики «Братья Родыгины». Фабриканты скупали шерсть у местного населения, её чесали на фабрике и в виде ваты давали надомникам, а от них уже получали готовые валенки, на которые ставили фирменное клеймо. Кукморские валенки славились по всей стране. За ними приезжали даже из Сибири. Всё из-за пёстрого узора, украшавшего зимнюю обувь.

У крестьян день с 31 декабря на 1 января был связан с ритуалом новогодней коляды. Волшебство начиналось в предновогоднюю ночь. Одна из женщин в доме, дождавшись, пока все заснут, раздевалась догола и подметала жилище. Весь наметённый мусор необходимо было вынести на чужое подворье, что гарантировало всего лишь отсутствие блох в доме в следующем году.

Новогодняя коляда не могла обойтись без традиционного славянского блюда - кутьи. В сладкую зерновую кашу хозяйка дома клала кольцо. Поедание кутьи было делом общим, все ели из одного горшка, но считалось, что год будет удачным лишь в том случае, если кольцо попадётся хозяину дома.

Вот так по-разному отмечали Новый год наши предки.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.