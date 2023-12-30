Новый год к нам мчится! До свидания, 2023-й! Здравствуй, 2024-й!
ОБЩЕСТВО
Дорогие друзья, ещё чуть-чуть, и куранты возвестят о наступлении нового, 2024 года. Хоть он и будет високосным, но, верим, принесёт в дедморозовском мешке с подарками немало радости, счастья, приятных моментов.
Давайте не будем грустить об уходящем 2023-м, наверняка в нём было много добрых, ярких, запоминающихся моментов. А печальные потери, если таковые случились, пусть станут лишь частью нашего жизненного пути.
И пока есть ещё время до наступления часа икс, давайте последние мгновения уходящего года посвятим приятным хлопотам: покупке подарков, общению с родными и близкими, наконец, ожиданию чуда.
Помните: пришло время приоткрыть двери для счастья и удачи, для новых знакомств и удивительных открытий, для радости и любви.
С наступающим Новым годом, дорогие друзья!
Коллектив редакции газеты «Вятский край».
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