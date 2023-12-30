Новый год к нам мчится! До свидания, 2023-й! Здравствуй, 2024-й!

ОБЩЕСТВО

30 декабря 2023 71 0
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Дорогие друзья, ещё чуть-чуть, и куранты возвестят о наступлении нового, 2024 года. Хоть он и будет високосным, но, верим, принесёт в дедморозовском мешке с подарками немало радости, счастья, приятных моментов.

 

Давайте не будем грустить об уходящем 2023-м, наверняка в нём было много добрых, ярких, запоминающихся моментов. А печальные потери, если таковые случились, пусть станут лишь частью нашего жизненного пути.

 

И пока есть ещё время до наступления часа икс, давайте последние мгновения уходящего года посвятим приятным хлопотам: покупке подарков, общению с родными и близкими, наконец, ожиданию чуда.

 

Помните: пришло время приоткрыть двери для счастья и удачи, для новых знакомств и удивительных открытий, для радости и любви.

 

С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

 

Коллектив редакции газеты «Вятский край».

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С Новым годом!

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