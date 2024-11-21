Новых мостов нет и в проекте

Источник: «Планета Афанасьево», (afanasyevo.ucoz.ru).

Пустой оказалась попытка администрации Афанасьевского муниципального округа построить новые мосты через Каму. Но власть об этом промолчала.

На размещённые заявки местной власти об электронных торгах на выпoлнeниe рaбoт пo рaзрaбoткe прoeктнoй дoкумeнтaции стоимостью под три миллиона рублей каждая нa cтрoитeльcтвo нaплaвных мocтов у посёлка Камский и деревни Светлаковы никто не откликнулся.

Торги должны были состояться 31 октября. Не состоялись.

Тем не менее афанасьевская администрация, отвечая сайту «Планета Афанасьево» («ПА») 2 ноября на вопрос о том, насколько она успешно занимается развитием транспортной системы в округе, не говорит о провалившейся попытке в отношении мостов. И вообще, мол, в Афанасьевском округе дороги становятся всё лучше и лучше.

1 ноября сайт «ПА» спросил:

«Администрация Афанасьевского округа, может, вы знаете причину, почему в постановлении правительства Кировской области от 30.10.2024 № 471-П «О внесении изменений в постановление правительства Кировской области от 29.01.2024 № 23-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2025 - 2030 годы не значится ни одного афанасьевского дорожного или мостового объекта?

Также регион планирует снизить процент ненормативных дорог к 2027 году до 42, а Афанасьевский округ своей муниципальной программой планирует сделать нормально проезжими лишь 15 процентов дорог? Вы возразите, что область говорит о региональных и межмуниципальных дорогах, а муниципалитет отвечает лишь за дороги общего пользования местного значения. Но до больших трасс ещё надо как-то и на чём-то добраться. Так почему нет широкого участия округа в областных программах?»

Администрация отреагировала:

«Ежегодно в рамках данной программы Афанасьевскому муниципальному округу выделяется субсидия на содержание и ремонт дорог.

В зависимости от выделенной субсидии на ремонт дорог и снижается процент ненормативных дорог на территории муниципалитета.

Ежеквартально направляется информация по аварийным мостам, заявки в министерство транспорта о выделении денежных средств и включении мероприятий в государственную программу Кировской области «Развитие транспортной системы».

На 2025 год Афанасьевскому муниципальному округу увеличена субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно выделены дополнительные ассигнования на разработку проектной документации на строительство наплавных мостов».

Про результат первой попытки афанасьевской администрации заполучить разработчиков проектов на мосты уже известно. Будет ли вторая попытка - кто знает: время уходит, жизнь дорожает, ассигнования дешевеют... Про многодесятилетние чаяния афанасьевцев иметь не плавучие, а капитальные мосты уже и не вспоминаем.

Скоро только сказка сказывается

Источник: «Опаринская сорока», (vk.com/oparino_soroka).

После ликвидации аварийной ситуации на мосту через речку Верлюг глава Опаринского муниципального округа С.П. Зайцева 29 сентября сего года написала на стене своей страницы в соцсети «ВКонтакте»: «В настоящее время проведены осмотры, составлены акты, сделаны заявки на финансирование проектно-сметной документации на капитальные ремонты мостов через реки Волманга, Чалбун, Верлюг, Средняя».

Но все знают, что только сказка быстро сказывается, а дела делаются не скоро. Между прочим, мост через Среднюю в недалеком прошлом ремонтировался дважды. В 2012 году разрабатывалась проектно-сметная документация (ПСД) «на ремонт деревянного моста через реку Средняя на км 12 + 840 автомобильной дороги общего пользования местного значения Маромица - Заря - Альмеж в Опаринском районе».

7 сентября 2012 года был объявлен аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 495 тысяч 403 рубля. Мост восстановили, но с тех пор он проваливался еще дважды - в 2023 и 2024 годах.

Нынешней осенью была сделана объездная дорога, которая минует злополучный мост. Но для большегрузов и для лесовозов она узковата, возможности разъехаться нет, после дождей и выпавшего снега машины «таскает», что небезопасно.

Бетонные блоки, загораживающие проезд, - не ремонт. Но хорошо известно, что ожидание может длиться годами: проект и госэкспертиза, выделение средств и торги… Хочется определенности: принята ли заявка на проектно-сметную документацию для четырех мостовых сооружений, без которых невозможно нормальное жизнеобеспечение некоторых населенных пунктов и муниципального образования в целом? В планы какого года будут они включены и будут ли?

2 ноября глава Опаринского муниципального округа Светлана Зайцева ответила на материал «Скоро сказка сказывается», опубликованный сайтом «Опаринская сорока» 1 ноября:

«Уважаемые жители! Планирование ремонтных работ по восстановлению мостов ведётся. В настоящее время регионом выделены средства на проект капремонта моста через реку Верхняя Волманга. Также ведутся переговоры по строительству объездных дорог для проведения ремонтных работ на аварийных мостах. По автодороге Маромица - Заря - Альмеж через реку Средняя обустроена объездная дорога, а также имеется альтернативная дорога Маромица - Опарино - Альмеж.

Работа по привлечению средств на изготовление ПСД на капремонт мостов продолжается».

Фото объезда сделано Сергеем Даниловым.