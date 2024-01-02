Новые туристические маршруты. Совет при Минэкономразвития России присвоил статус национального маршрутам Санкт-Петербурга и многим другим регионам РФ

Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национального маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской, Мурманской, Калининградской и Курской областей, Удмуртской Республики, Камчатского края.

Статус национального получил туристический маршрут «Санкт-Петербург. Новая география», который знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и с атмосферой города. Например, в программу включён Эрмитаж, но он подаётся с необычной стороны. Гостям предлагается автобусная экскурсия с просмотром VR-фильма (в виртуальной реальности) и арт-медиация. В числе объектов показа - общественное пространство «Новая Голландия», «Севкабель Порт», «Лахта Центр», Яхтенный мост, музей современного искусства «Эрарта», а также музейно-исторический парк «Остров фортов», Музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф, парк «Александрия» и реставрационно-хранительский центр «Старая деревня».

Статус национального получил и двухдневный маршрут по Курской области. Он называется «Соловьи и железо», как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме «Россия». В числе объектов показа - мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц». Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года.

Тульская область представила трехдневный Императорский маршрут, объединяющий Тулу, д. Савино, музей-заповедник «Поленово» ­и г. Богородицк. В числе объектов показа - более десятка достопримечательностей, например Тульский государственный музей оружия. Гостям предлагается посетить памятные места, связанные с императорской семьей: Александр Второй бывал в городе пять раз. В программе также мастер-классы, знакомящие с народными промыслами.

Продолжительность тура «Камчатка - здесь начинается Россия» составляет шесть дней, общая протяженность - 300 - 350 кило­метров. В программе тура - экскурсия по историческим памятным местам Петропавловска-Камчатского, посещение бухты Авачинской, где туристов ждут дегустация крабов и других морских деликатесов, экскурсия на предприятие «Океанрыбфлот» и в Музей вулканов, а также путешествие на перевал между двумя вулканами. Одна из «фишек» маршрута - локальная гастрономия: возможность попробовать уху, красную икру, морского ежа, оленину, дикоросы и блюда местной кухни.

«Путешествие мечты» - это первый маршрут для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Протяжённость всесезонного маршрута по Калининградской области, рассчитанного на восемь дней, составляет 511 километров. В нём более десяти достопримечательностей. Туристы познакомятся с Калининградом и побывают в Музее Мирового океана, съездят на Куршскую косу и на восток региона. Основная инновация заключается в том, что данный маршрут практически полностью, от объектов показа до мест размещения, приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Удмуртия до начала 1990-х годов была закрыта для туристов, поэтому так важно показать гостям все её особенности, от национально-культурных до гастрономических. Программа не только знакомит туристов с историей и культурой родникового края, но и даёт возможность поучаствовать в мастер-классах по приготовлению пельменей, перепечей и табаней, попробовать самые вкусные национальные блюда Удмуртии.

Мурманский маршрут «От Баренцева до Белого» протяжённостью более тысячи километров рассчитан на шесть дней. За это время туристы смогут почувствовать влияние переменчивой погоды Арктики, увидеть Кольский залив, скалы и прибой Баренцева моря, плато Хибин и красоту берегов Белого моря, посетить село Териберка, города Мурманск, Мончегорск, Кировск и посёлок Умба, попробовать арктическую кухню, побывать на ледоколе «Ленин».

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам СМИ.