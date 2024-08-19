Нововятский тоннель: быть или не быть?

Фото vk.com/novovyatsk.

На прошлой неделе стало известно, что проект строительства тоннеля под железнодорожными путями на улице Советской в областном центре до сих пор не прошел госэкспертизу. Ранее жители Нововятского района Кирова обратились в администрацию города с вопросом: когда?

Представители администрации Кирова ответили озадаченным нововятчанам, что «в настоящий момент подрядная организация, разрабатывающая проектную документацию на строительство объекта, устраняет замечания, полученные при прохождении государственной экспертизы. После получения положительного заключения госэкспертизы будет проведена работа по определению подрядной организации и заключению муниципального контракта для строительства объекта».

Сроки в администрации не оговорили. А ведь почти год прошел с тех пор, как губернатор Кировской области во время прямого эфира в соцсетях (26 сентября 2023 года) заверил, что строительство начнется в 2024-м.

«Как дела с тоннелем под Транссибом? Мы устали стоять в пробке, решите уже этот вопрос», - обратился в прошлом году к главе региона в комментариях к эфиру житель Кирова.

На что получил вдохновляющий ответ: «Документы уже направили на экспертизу, которую должны пройти до конца года (2023-го. - Ред.). Деньги на строительство уже заложены как в областном, так и в федеральном бюджете. В первом квартале 2024 года будет разыгран контракт на выполнение строительно-монтажных работ, после сразу начнётся строительство».

Это же обещание прозвучало ровно спустя месяц во время ежегодного губернаторского послания Законодательному собранию Кировской области. «Мы работаем над созданием значимых для региона объектов: строительство мостового перехода через реку Чепца у города Кирово-Чепецка и тоннеля в городе Кирове. Документацию мы подготовили. С 2024 года будут начаты работы по строительству тоннеля», - сказал глава региона.

Кстати, проектно-сметную документацию (ПСД) для строительства тоннеля разработали ещё в 2020 году, тогда общая стоимость проекта оценивалась в 3,2 млрд рублей. Видимо, предыдущий вариант ПСД решили обновить. Но неудачно, и документ до сих пор не вышел из госэкспертизы.

Людям остается продолжать стоять в пробках и ждать, когда новый тоннель позволит ездить без ограничений движения.

Фото t.me/aleksandrsokolov43.

Между тем история с прохождением госэкспертизы из планово-технической превратилась в почти детективную.

Дело в том, что новость об отсутствии экспертизы на проект появилась в паблике «Нововятск.РФ» 7 августа 2024 года на основании полученного от администрации города Кирова ответа на запрос. В мэрии доступно ответили: документа нет, сроков нет.

А 9 августа на медиаресурсах губернатора Кировской области и регионального правительства с пометкой: «молния» - вышло сообщение: «Получили положительное заключение госэкспертизы на строительство тоннельного перехода под ж/д путями в Нововятском районе Кирова».

Губернатор по этому поводу даже лично побывал на месте будущей стройки. Поручил проработать все оргмоменты: от организации движения на период будущей стройки до безопасности объекта. «Параллельно выходим на следующий этап - объявление конкурсных процедур по выбору подрядчика. До конца августа будут идти подготовительные процедуры, в конце августа - начале сентября планируем объявить конкурс», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оказывается, ничего не слышавшая о прохождении экспертизы за два дня до того администрация города Кирова, по словам зампреда облправительства Алексея Жердева, уже «утверждает постановление об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства. Одновременно заказчик (МКУ «УКС») проводит приёмку проектной документации, готовит конкурсную документацию, в том числе техническое задание и проект муниципального контракта на строительство объекта».

Как заявил Жердев, уверенно употребив настоящее время, «конкурсная документация направляется администрацией города Кирова на проверку в Центр по техническому сопровождению государственных закупок для размещения заявки на торги. Ожидается, что подготовительные процедуры будут вестись до конца августа, в конце августа - начале сентября планируется объявить конкурс».

Вопроса два: или в администрации Кирова чего-то не знают, или кировчан вводят в заблуждение?

Как бы то ни было, даже если долгожданное строительство начнется в этом году - традиционно «по случаю 650-летия Кирова», - срок окончания строительства тоннеля намечен на 2028 год. Так что терпения вам, земляки. Терпения и веры.

Л. СЕМЁНОВА.