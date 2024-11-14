Новости флоры и фауны

На улице становится всё холоднее. Как говорится, зима не за горами. Давайте вспомним, какими экологическими событиями запомнились последние тёплые осенние деньки.

Растите, ёлочки!

13 октября в юго-западном районе Кирова жители высадили пихты и ели. Посадку деревьев провели в рамках ежегодной акции «Растите, ёлочки!», которая проходит в городе с 2016 года.

Инициатива направлена на создание зелёных уголков во дворах и благоустройство придомовых территорий. Организатором выступает «Союз женщин» совместно с центрами местной активности. В этом году было высажено 16 елей и пять пихт.

«Это не просто высадка деревьев, а возможность объединить семью и соседей, сделать наши дворы более уютными и праздничными. Акция не только способствует озеленению, но и привлекает детей и подростков к уходу за саженцами, формируя у ребят добрые чувства и заботу о природе», - отметила член правления Кировской областной общественной организации «Союз женщин» и координатор акции Лариса Береснева.

Всего с 2016 года в рамках данной акции горожане высадили почти две тысячи саженцев.

Самая зелёная страна

В конце октября завершился региональный этап Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». В этом году в период проведения акции на территории Кировской области удалось организовать порядка 1500 субботников, в которых приняли участие около 29 тысяч жителей региона и более тысячи организаций.

Помимо субботников, в целях благоустройства территорий были высажены 3951 дерево и 808 кустарников. Наибольшее количество мероприятий по уборке территорий провели в Кирове, Омутнинском и Зуевском районах. Общая масса вывезенного мусора составила 587 тонн.

Кроме того, рамках акции «Зеленая Россия» регион принял участие в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы», высадив 25 саженцев голубых елей на территории Кочуровского парка в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

С новосельем!

В Шошминское водохранилище (Яранский район) выпущено 1,3 тысячи мальков карпа. Рыбу закупила организация, которая ранее ремонтировала здесь плотину. Из-за работ на гидроузле количество рыбы в водоеме значительно уменьшилось. Жители обратились в министерство охраны окружающей среды Кировской области с просьбой восстановить нанесенный природе ущерб.

С подрядчиком удалось достичь соглашения. Организация за свой счет закупила мальков и организовала торжественное мероприятие выпуска карпов в Шошминское водохранилище.

Как животные к зиме готовятся

Для многих животных зима - суровое испытание. Доступных кормов всё меньше и меньше, температура становится отрицательной, энергию приходится тратить не только на поиск пищи, но и на обогрев. Каждый вид приспосабливается к этому периоду как может. Кабаны устраивают себе тёплые лёжки в лесном буреломе, бобры греются в хатке, барсуки погружаются в зимний сон в норах. А как зимуют колючие ёжики?

Основную часть рациона ежей составляют беспозвоночные, которых зимой не найти. Поэтому единственный возможный способ пережить отсутствие корма в осенне-зимний период для ежей - это зимняя спячка, которая по-научному называется «гибернация». Её особенность заключается в снижении температуры тела вплоть до нуля градусов, замедлении сердцебиения, подавлении дыхания и снижении скорости всех биохимических процессов в организме.

Сроки ухода ежей в зимнюю спячку различны и зависят от целого ряда факторов. В первую очередь влияют изменения в природе: сокращение длины светового дня, понижение температуры и отсутствие корма. Успешная зимовка зависит и от объема накопленного жира. Например, взрослые самцы, отъевшись примерно до одного килограмма, могут уйти в спячку даже в августе. А вот животные, не набравшие нужного веса, порой сохраняют активность и при отрицательных температурах. Взрослые самки залегают в спячку в сентябре-октябре. Еще позже ложатся молодые особи, родившиеся в последний месяц лета. За зиму ежи теряют до 38 процентов своего веса.

Хоть и крепко спят ежи, однако учеными отмечаются периодические спонтанные пробуждения зверьков. Всего за несколько часов животные без поступления энергии извне способны поднимать температуру тела более чем на 30 градусов. Причины таких пробуждений до конца не установлены. По мнению ряда ученых, периодический подъем температуры необходим для нормального протекания обменных процессов. Другие исследователи считают, что в периоды с нормальной температурой тела происходит обновление структур мозга и они необходимы для сохранения проводимости в центральной нервной системе. Также пробуждения помогают животным активизировать спящую иммунную систему и противостоять инфекциям и патогенам.

Да, ежей не так часто встретишь в городе. Уж очень скрытные это зверьки, чего, конечно же, не скажешь о белоснежных лебедях, очаровывающих своей красотой кировчан.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области предупреждает жителей региона о том, что не стоит беспокоиться о птицах, находящихся на замерзающих водоёмах. Лебеди задерживаются на них до полного установления льда. Холодная вода и отрицательные температуры не мешают птицам питаться и набираться сил перед дальним перелётом.

Плотное оперение и запас жира позволяют лебедям поддерживать необходимую температуру тела. При этом их лапы имеют минимум кровеносных сосудов, что сокращает теплопотери организма до минимума.

Так, например, ещё в декабре 2021 года в Даровском районе на льду полностью замёрзшего пруда были замечены три лебедя. Проведя там несколько часов, птицы поднялись в воздух и улетели. Примерно в эти же сроки в полынье около Кирово-Чепецка находился одинокий лебедь. Спустя пару дней он улетел. Подобные ситуации постоянно наблюдаются во всех регионах России.

При встрече с лебедем не стоит ловить его и подселять к домашним птицам. В случае если птица имеет признаки ранения или вмерзла в лед, необходимо сообщить об этом в министерство охраны окружающей среды или в Центр реабилитации животных «Большое гнездо».

Подготовила Ксения АФАНАСЬЕВА.

По материалам министерства охраны окружающей среды Кировской области.