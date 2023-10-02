Новая школа в Котельниче: как построить здание на болоте и без проекта?

Более года прошло с тех пор, как в правительстве Кировской области анонсировали строительство школы почти для 500 ребятишек

Еще 22 апреля 2022 года первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов на очередном пленарном заседании Законодательного собрания рассказал об итогах третьего этапа конкурсного отбора Министерства просвещения России. Именно тогда была одобрена заявка Кировской области на выделение средств из федерального бюджета на строительство школы на 461 место в Котельниче в 2024 году.

Как стало известно редакции со слов жителей Котельнича, на данный момент на месте будущей школы гордо раскинулось «болото». Несмотря на относительно сухое лето и теплую осень, участок в районе улицы Тургенева регулярно покрывается водой. Подготовительных работ, напоминающих мелиоративные, не проводилось и не ведется.

Люди констатируют факт, что участок к застройке не готов, более того, на его укреп­ление потребуется не только несколько дополнительных месяцев, но и дополнительные средства на мероприятия по инженерной защите участка застройки и прилегающей территории, которые, судя по ответу главы города Котельнича Олега Исмаилова, изначально в расходах не запланированы.

Школьная история

Ровно через три месяца со дня получения известия о строительстве школы глава региона побывал в Котельниче. В то время городская администрация подбирала местоположение новому строи­тельному объекту. Решение власти не устроило жителей. Отдавать любимый парк под соцобъект котельничане не пожелали. В конце концов, дети-школьники есть не у всех, а дышать свежим воздухом в парке требуется каждому.

Выбор места под школу породил споры среди горожан.

- Учатся в две смены, оттого что нет кадров, учитель ведёт два класса. Строительство новой школы проблему с образованием в городе не решит. У нас налицо кадровый голод как в образовании, так и в медицине. Не едут сюда молодые специалисты, а причина этому известна всем вокруг, но только не нашим власть имущим, к сожалению, - высказала своё мнение жительница Котельнича Юлия Захарова.

С тем, что учителей в городе не хватает даже без новой школы, были согласны многие.

- Вот зачем новая школа Котельничу? Отремонтируйте существующие. И самое главное - преподавателей не хватает сейчас, а кто будет работать в новой школе? - сетовал Олег Ляпустин.

Бытовали суждения, что после строительства новой школы старые здания будут закрыты и заморожены за ненадобностью.

Однако решение органами власти принято, потому - новой школе быть. А определиться с местоположением образовательного учреждения губернатор Кировской области поручил самим жителям.

Свято место пусто не бывает

Таким образом, решить спорный вопрос нужно было голосованием. Администрация Котельнича совместила его с выборами, и жители города, пощадив парк, выбрали под строительство предложенную территорию в районе дома № 15 на улице Тургенева.

Новая общеобразовательная школа на 461 место с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом должна быть введена в эксплуатацию, согласно плану, в декабре 2024 года.

Жители города действительно сделали свой выбор, но насколько был изучен участок под строительство специалистами, редакции неизвестно. Однако то, что участок нуждается в укреплении перед началом строительства, стало очевидно.

Как рассказал глава города Олег Исмаилов, при формировании границ земельного участка для строительства ему был присвоен адрес: улица Школьная, з/у 16.

- В настоящее время строи­тельство объекта находится на стадии проектирования, в которую входят в том числе проведение инженерных изысканий, сбор исходных данных, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям. Далее проектная документация подлежит государственной экспертизе, - рассказал Исмаилов.

В дальнейшей беседе редакцию ждали лишь отрицательные ответы на очевидные вопросы:

- мелиоративные работы на участке, выбранном для строительства школы, не проводятся;

- мероприятия по инженерной защите участка застройки и прилегающей территории не выполнялись;

- стоимость мелиоративных работ и работ по инженерной защите участка сейчас не определена.

Однако факт, что земельный участок нужно подготовить к строительству, Исмаилов не отрицал.

- Устройство дренажной системы на участке под школу и прилегающей к ней территории будет определено в проекте. Участок, выбранный жителями для строительства школы, по месторасположению, несомненно, удобный, но с точки зрения освоения очень сложный. Местность болотистая, грунты слабонесущие. Он требует специальной подготовки, - убежден глава города Котельнича.

Недооценённый проект

В данный момент строительство объекта находится на стадии проектирования. Положительное заключение экспертизы планируется получить в ноябре этого года.

В соглашении, заключённом между администрацией города и министерством строи­тельства Кировской области, на возведение школы преду­смотрены средства в сумме 623 млн рублей. Освоить их необходимо в 2023 - 2024 годах.

Сколько в действительности понадобится средств в конечном итоге, пока сказать сложно. Скорее всего, работы по инженерной защите участка застройки и мелиорацию всё же придётся провести. Это дополнительные вложения, и измеряются они миллионами рублей. Кроме того, не будем забывать о том, как нестабилен строительный рынок: ещё не отошли от удорожания цемента, как случился скачок цен на бензин.

В сухом остатке: по данным администрации Котельнича, «вопрос о выделении дополнительных средств будет рассмотрен после окончания проектирования, определения полной стоимости строительства объекта на участке и получения положительного заключения государственной экспертизы. В бюджете города Котельнича предусмотрено на строительство школы 644 тыс. рублей. Срок ввода школы в эксплуатацию - декабрь 2024 года».

Пока верстался номер

На днях губернатор Кировской области встретился на личном приеме с обеспокоенной вопросом строительства новой школы жительницей Котельнича. «Хотела бы узнать: какие есть шансы у детей учиться в новой школе, которую обещают построить в Котельниче?» - спросила женщина во время встречи с главой региона.

В свою очередь губернатор повторил информацию, ранее оглашённую местной властью: между администрацией городского округа города Котельнича и подрядчиком ООО «Торговый дом «АССА» в марте был заключён муниципальный контракт на строи­тельство здания для размещения общеобразовательной школы. Предполагается, что к ноябрю проект пройдёт экспертизу, после чего начнётся строительство школы, которая будет сдана к концу следующего года.

Также губернатор дал поручение главе города Котельнича Олегу Исмаилову предусмотреть и ремонт дороги, которая ведет к новой школе.

Удивился ли данному поручению Олег Валерьевич и запланированы ли деньги на эти цели в небольшом городском бюджете Котельнича, редакции неизвестно. Будем надеяться, что 1 сентября 2025 года юные жители города пойдут в красивую школу по новым дорогам и тротуарам.

Л. Семёнова.