Нолинский техникум механизации сельского хозяйства - кузница аграрных кадров

Нолинск - это не только старинный купеческий город, который продолжает радовать приезжих своей архитектурой. Этот город - кузница кадров для аграрного сектора на юго-востоке Кировской области.

В городе работают сразу два техникума, которые готовят специалистов для сельскохозяйственных предприятий, - политехнический и механизации сельского хозяйства. Первый из них недавно прославился не только на всю область, но и, не побоюсь сказать, на всю Россию своим студентом, завоевавшим бронзу на соревнованиях всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». А еще это образовательное учре­ждение удостоилось хвалебного панегирика со стороны правительства Кировской области. И, наверное, оно того достойно.

А вот Нолинский техникум механизации сельского хозяйства оказался обойден таким вниманием, и, как нам кажется, незаслуженно.