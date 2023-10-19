Никто не забыт! В Нижегородской области прошёл IX слёт поисковых отрядов

4 октября 2023 года в Нижнем Новгороде состоя­лось торжественное открытие окружного слёта поисковых отрядов «Никто не забыт». В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов ПФО.

Кировскую область на слёте представляли участники нескольких поисковых отрядов: «Пост» (г. Нолинск), отряда имени Григория Булатова (г. Киров), «Наследие» (пгт Юрья), «Долг» (г. Киров), «Буревестник» (г. Киров), «Ветеран» (г. Киров), «Фронт» (г. Киров).

С напутственным словом к поисковикам от имени полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился помощник полпреда Владимир Колчин: «Вы посвятили свою жизнь важному делу - сохранению памяти о тех, кто прославил нашу страну воинскими подвигами, чья самоотверженность, отвага и верность долгу являются примером для нас в служении Отечеству. Это и образец для подражания и воспитания молодёжи. Уверен, что слёт пройдёт на высоком уровне и будет способствовать развитию поискового движения Приволжского федерального округа».

В течение четырех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью: «Визитная карточка команды», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография и ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи», «Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ».

Была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в рамках полевого сезона 2023 года.

7 октября состоялось торжественное закрытие слёта «Никто не забыт» с подведением итогов конкурсных очных и заочных номинаций.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда Пензенской области. У Кировской области - восьмое место (в 2022 году - девятое место).

Все победители и призёры слёта награждены дипломами полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и ценными подарками.

В этот же день были подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения. В номинации «Инновация» Кировская областная общественная молодежная поисковая организация «Долг» заняла второе место. В рамках этой номинации участникам необходимо было предоставить информацию о работе по использованию новых методических разработок, о нестандартных мероприятиях, проектах.

В номинации «Воспитанник» награждены по одному лучшему бойцу из поисковых отрядов всех 14 регионов ПФО в возрастных категориях 14 - 20 лет и 21 - 30 лет.

Подготовлено по материалам пресс-службы главного федерального инспектора по Кировской области.