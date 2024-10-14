«Никто не забыт». Лучшие представители поисковиков КО приняли участие в окружном слёте поисковых отрядов

В Нижегородской области прошёл окружной слёт поисковых отрядов «Никто не забыт». В мероприятии приняли участие более 200 поисковиков в составе 14 команд из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Цель слёта - поддержка поискового движения в ПФО, а также развитие у молодёжи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.

Кировскую область представляла команда из 16 человек, которая была сформирована по итогам регионального слёта поисковых отрядов, а также учебно-тренировочного лагеря «Поисковик». В состав кировской делегации вошли представители поисковых отрядов «Пост», «Высота», «Долг», «Фронт», «Наследие», «Буревестник» и имени Григория Булатова.

Важность развития поискового движения подчеркнул помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин.

- Молодые поисковики и их наставники всю свою жизнь посвящают важному делу - сохранению памяти о тех, кто прославил нашу страну воинскими подвигами, чья самоотверженность, отвага и верность долгу являются примером для нас в служении Отечеству. Очень важно создавать условия для расширения и пропаганды поискового движения среди молодёжи. Именно благодаря подобным мероприятиям выявляются и распространяются лучшие практики работы поисковиков, - отметил Владимир Колчин.

Основными площадками для проведения мероприятий стали Нижегородский кремль, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, образовательный центр «Бублик», Центр инновационного развития медицинского приборостроения, Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор».

В течение нескольких дней поисковики принимали участие в конкурсах по таким дисциплинам, как «Архивный поиск», «Оказание первой помощи», «Военно-историческая викторина», соревновались в топографии и ориентировании на местности. Команды также приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах.

На территории Нижегородского кремля была организована экспозиция. Поисковики представили экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные в рамках экспедиций 2024 года. За два дня выставку посетили 1030 нижегородцев, 900 человек из которых - школьники и студенты.

В рамках экспозиции кировская команда представила самодельный портсигар, найденный в мае 2024 года бойцами поискового отряда «Наследие».

Ребята, участвующие в поисках, рассказали, что вещь была найдена вблизи воронки в районе Александровки и д. Присморжье Старорусского района Новгородской области. Кроме этого, рядом с портсигаром были обнаружены фрагменты личных вещей: подсумок, опасная бритва, гребешок, элементы снаряжения, пряжка с ремнем, противогаз, патроны. Благодаря этим вещам, а именно - портсигару и гребешку, была установлена личность бойца.

- Наш экспонат сегодня - это так называемое окопное творчество, кустарная вещица, которая напоминает о войне, о её простых воинах-тружениках, а богатое воображение рисует картины сражений, на которых «побывал» этот портсигар. В годы Великой Отечественной войны портсигары стали изготавливать прямо в окопах вместе с другими поделками, - рассказали поисковики.

Участники окружного слёта поисковых отрядов отметили, что экспонат, представленный Кировской областью, вызвал интерес у присутствовавших на выставке.

По итогам десятого окружного слёта «Никто не забыт» первое место в общекомандном зачёте заняли поисковики из Пензенской области.

Поиск продолжается

В поисковое движение России входят около 45 тысяч людей самых разных возрастов, более 11 тысяч из них ­ из Приволжского федерального округа. За десять лет в ПФО сформировано 446 отрядов, которые выезжают в экспедиции на места боевых действий в самые разные регионы нашей страны.

Сейчас поисковики занимаются еще и созданием в муниципальных образованиях и школах музеев, посвященных участникам специальной военной операции.

Пресс-служба главного федерального инспектора по Кировской области.