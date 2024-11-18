Никогда такого не было… И вот опять.

Фото zsko.ru.

На прошлой неделе Президент РФ наградил губернатора Кировской области орденом Александра Невского. Эта награда вручается за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.

Очень хотелось бы знать, за какие такие «высокие результаты» наш губернатор получил орден. За последнее время «Вятский край» не наблюдал каких-то кардинальных позитивных перемен. Зато громкие провалы идут косяком. Взять хотя бы сформировавшуюся в областном Фонде капремонта финансовую дыру в размере свыше трёх миллиардов рублей.

Тут, конечно, можно возразить: не ошибается тот, кто ничего не делает. Но в том-то и беда, что «ошибки» губернатора и его команды вышли за границы отдельных прецедентов и приобрели системный характер. Подтверждением тому стал отчёт Контрольно-счётной палаты Кировской области (КСП) об исполнении нацпроектов за девять месяцев текущего года.

Деньги не впрок

Если кто-то ещё не знает, то сообщаем: в течение последней пятилетки (как минимум) КСП ведёт мониторинг исполнения нацпроектов. Данные о результатах проверок всегда можно найти на сайте палаты. Поэтому последний отчёт по итогам трёх кварталов года чем-то выдающимся не является. Рядовое мероприятие, коих было уже немало. Вот только цифры и факты, которые выявили аудиторы КСП, к разряду рядовых точно не относятся. Выдающиеся, скажем честно, результаты.

Но прежде, чем говорить о «достижениях» областного правительства, следует напомнить о том, что нацпроекты представляют собой приоритетные направления развития российского общества и экономики, которые обозначены Президентом страны Владимиром Путиным. Под эти проекты выделяется федеральное финансирование. Иными словами, пренебрежение нацпроектами - это, во-первых, демарш против российского государства, а во-вторых, необходимость возврата в федеральный бюджет выданных авансов и исполнения неисполненного за свой счёт.

Вот с денег, собственно, и начнем. За три квартала текущего года освоение средств на реализацию нацпроектов в Кировской области составило в среднем 59,3 процента от годового плана. В прошлом году эта цифра была на три с лишним процента выше.

Лишь два года назад этот показатель был ниже текущего. Но мы же помним, что было два года назад: новый, только что избранный губернатор, формирование команды и конфликт с прежним составом областного правительства. На фоне этих процессов исполнение нацпроектов за третий квартал года и просело. Но нынче на саботаж бывших региональных чиновников уже не сошлешься. Поэтому ответственность лежит целиком на действующем правительстве области.

И тут нельзя не заметить, что эффективность работы регионального правительства по части исполнения нацпроектов остаётся крайне низкой. Дело даже не в том, что отдельные проекты показывают низкий уровень финансового исполнения, а в том, что два из них «проседают» третий год подряд. Речь идёт о нацпроектах «Образование» и «Жильё и городская среда».

Так, освоение средств в рамках реализации проекта «Образование» нынче оказалось даже хуже, чем год назад, и сопоставимо с результатом двухгодичной давности.

Впрочем, расходование средств - далеко не самый объективный критерий оценки эффективности правительства. Зная, как работает финансовый механизм бюджетных расходов, когда львиная доля платежей закрывается в конце года, ставить в вину нынешней команде губернатора низкий уровень освоения средств будет не совсем корректно. Гораздо важнее проследить: а смогут ли чиновники к концу года «закрыть» такое отставание в финансировании? Для этого нужно знать, в какой стадии готовности находятся объекты, под которые это финансирование выделено.

Беда со школами

Новая школа в Котельниче. Октябрь 2024 г.

Фото vk.com/chesnok43.

По прежнему провальным, вот уже третий год подряд, остается реализация нацпроекта «Образование». Не помогла исправить положение дел и смена курирующего зампреда. Если ранее проект опекал первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, то сегодня - зампред без приставки «первый» Светлана Шумайлова.

В этом году строители должны сдать 11 новых школ, но лишь две из них по итогам трех кварталов находятся в высокой степени готовности. К таковым относятся здания образовательных

учреждений в Кирове: на улице Мостовицкой, 15 (на 1100 учащихся, готовность к 1 октября - 98 процентов, сдача должна была состояться 30 октября), и в микрорайоне Урванцево (на 1500 мест, готовность - 80 процентов, сдача - 15 декабря). Соответственно, остальные девять школ находятся в зоне риска. В том числе губернаторский проект - школа в слободе Шевели, которую дочерняя компания «Железно» начала строить очень активно, но к 1 октября показатель готовности находился на отметке 63 процента.

Про «монолитовские» школы говорить не будем. О них писано-переписано всеми, кому не лень. А вот о школах в Нолинске и Котельниче не сказать нельзя. Первую должны сдать 1 декабря этого года, но не сдадут точно, так как степень ее готовности на 1 октября составляла всего пять процентов.

Еще хуже обстоит дело со строительством новой школы в Котельниче. Ее должны сдать 30 ноября и тоже не сдадут. На стройплощадке там «конь не валялся». Готовность - ноль процентов.

В обоих этих случаях переложить вину на принятые прежним составом правительства решения чиновники уже не смогут. Это - целиком провал нынешней команды.

Проект не будет завершён

Фото kirovreg.ru.

Не получится у команды губернатора вытащить из ямы и ещё один проект, который называется «Чистая вода», являющийся подразделом нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году данный проект заканчивается, но к его завершению область идёт с плачевными результатами.

Предполагалось, что в рамках «Чистой воды» будут приведены в порядок или заново отстроены системы водоснабжения в Малмыжском районе (с. Мари-Малмыж и д. Старый Кокуй), в Советске, Вятских Полянах, Омутнинске, Котельниче, в с. Среднеивкино (Верхошижемский район) и в кировском микрорайоне Ганино.

В прошлом году удалось завершить строительство источника водоснабжения в городе Котельниче и в селе Среднеивкино. Нет вопросов у КСП и по Омутнинску. А вот во всех остальных случаях работы не завершены. Но если в Ганино и в Малмыже, где работает кировское МУП «Водоканал», есть надежда, что в этом году там появятся новые водопроводы, то с Советском и Вятскими Полянами дело обстоит гораздо хуже. Как вытекает из отчета КСП, там завершить работы в полном объеме в этом году не получится.

В Советске после расторжения контракта с фирмой «СпецМонтажУниверсал» (Тюмень) не могут найти нового подрядчика. А в Вятских Полянах потребовался пересмотр проектно-сметной документации, и новая ПСД еще не получила заключение государственной экспертизы. Ну а поскольку к 1 января израсходовать федеральные средства не получится, то доделывать начатое придется за счет областного бюджета.

Кто же ответит за такое «вольное» обращение с поручением Президента РФ? По идее, к ответственности нужно привлечь регионального министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского и его непосредственного начальника - зампреда облправительства Алексея Жердева. Но как можно наказать Жердева, если совсем недавно его «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени?

Кстати, случай с награждением Жердева - просто близнец того, как орден Александра Невского получил губернатор. В работе провалы, зато награду на грудь.

С КСП не согласны

Фото www.medkirov.ru.

В отчете Контрольно-счетной палаты фигурирует и еще один нацпроект, который в этом году также не удастся исполнить на сто процентов. Речь идет о нацпроекте «Здравоохранение».

Несмотря на то что степень освоения выделенного Москвой финансирования за девять месяцев текущего года по этому нацпроекту достаточно высокая - почти 80 процентов, физические (если можно так выразиться) показатели оставляют желать лучшего.

Так, проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» (подраздел вышеназванного нацпроекта) предусматривается строительство трех поликлиник в районах области - в Нолинске, Кильмези и Слободском. Однако, по данным на 1 октября, степень готовности зданий не превышает 61 процента в Слободском, а в Нолинске и Кильмези находится на уровне 39 и 51 процента соответственно. Как следствие, существует риск переноса сроков окончания строительства на следующий год.

К слову сказать, детскую поликлинику в Слободском начали строить уже давно. Ее должны были сдать еще в 2023-м, но срок сдачи перенесли на этот год. По версии КСП, гарантий, что подрядчик на этот раз уложится в установленный срок, никто дать не может.

И вот что здесь важно: перенос сроков окончания строительства поликлиник в Кильмези и Слободском уже повлек за собой необходимость выделения дополнительного финансирования из областного бюджета, которое составило почти 68 миллионов рублей. А еще из-за нарушения сроков области пришлось вернуть в федеральный бюджет около 25 млн рублей.

Не всё ровно и с закупкой нового оборудования для больниц в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Так, в кировской горбольнице № 7 и Омутнинской ЦРБ купленные за многие миллионы передвижные маммографы попросту не работают, потому что требуют ремонта.

Кроме того, по версии КСП, есть риск неисполнения проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Медучреждениям не удается, считают аудиторы, нарастить численность среднего медицинского персонала и заместить все вакансии врачей узких специальностей.

И тут сразу вспоминается, как на последней планёрке у губернатора региональный министр здравоохранения Екатерина Видякина говорила прямо противоположное тому, о чём написали аудиторы КСП. Её бравурный отчёт о состоянии дел в вятской медицине не постеснялся разместить у себя в телеграм-канале губернатор. Глава региона на пару с министром исполнили арию о том, как успешно наши чиновники от медицины преодолевают все трудности, встающие на пути обеспечения граждан медицинской помощью.

Впрочем, все мы давно уже знаем цену подобного рода рапортов чиновного люда. А вот КСП на вранье ещё никто не ловил. Тем более - в таких серьёзных вещах, как мониторинг исполнения нацпроектов. Но на прошедшей планёрке об этом отчёте даже не вспомнили. Да и как тут о нём губернатору вспоминать, коли орден на грудь уже повесили. Не возвращать же его назад.

Иван ТРОФИМОВ.